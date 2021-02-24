إسرائيل تعتبر تقليص طهران عمل مفتشي الوكالة الذرية "تهديدا" يتطلب الرد

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

اعتبرت إسرائيل الأربعاء، تقليص إيران عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، ”تهديدا“ يتطلب ردا.

وبدأت إيران هذا الأسبوع، تقليص عمل مفتشي الوكالة الدولية بعد انقضاء المهلة التي حددتها طهران لرفع العقوبات التي كانت واشنطن فرضتها عليها.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكينازي في بيان: ”تعتبر إسرائيل هذه الخطوة بمثابة تهديد ويجب ألا تمر من دون رد“.

وأكد وزير الخارجية على أن ”إسرائيل لن تسمح أبدا لإيران بامتلاك القدرة على حيازة سلاح نووي“.

وعارضت الحكومة الإسرائيلية برئاسة اليميني بنيامين نتنياهو، بشدة الاتفاق النووي الذي أبرم في العام 2015 بين إيران والقوى الست الكبرى.

وقبل نحو ثلاث سنوات، أشاد نتنياهو بانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، كما طالب مرارا وبشكل علني الرئيس الأمريكي جو بايدن عدم العودة إلى الاتفاق.

وتطالب طهران واشنطن بإلغاء العقوبات التي أعاد ترامب فرضها منذ العام 2018، بينما تصر واشنطن على وجوب أن تفي إيران أولا بالتزاماتها التي تراجعت عنها.

وأعلن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، الأحد، عن توصله وطهران إلى ”اتفاق موقت“ يتوافق مع مطالب مجلس الشورى الإيراني ويمتد لثلاثة أشهر.

ورأى أشكنازي أن ”إيران تدمر ما تبقى من رقابة للوكالة الدولية للطاقة الذرية“.

وبينما تؤكد طهران أن برنامجها النووي مدني، يصر نتنياهو على أن إيران تسعى لامتلاك سلاح نووي، ما يمثل أحد أخطر التهديدات لليهود منذ المحرقة النازية.