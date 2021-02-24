محكمة ألمانية تصدر حكم إدانة في أول محاكمة بشأن التعذيب في سوريا

أصدر القضاء الألماني اليوم الأربعاء، حكماً على عنصر سابق في الاستخبارات السورية بالسجن 4 سنوات ونصف السنة، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية.

ويأتي هذا الحكم في إطار أول محاكمة في العالم مرتبطة بانتهاكات تنسب إلى نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وقال محام سوري،، إن محكمة ألمانية حكمت على عضو سابق في أجهزة الرئيس السوري بشار الأسد الأمنية بالسجن 4 سنوات ونصف بعد إدانته بتسهيل تعذيب 30 سجينا.

وأدانت المحكمة العليا في ”كوبلنس“ السوري إياد الغريب (44 عاما) بتهمة المشاركة في اعتقال 30 متظاهرا على الأقل في ”دوما“، كبرى مدن الغوطة الشرقية قرب دمشق، في أيلول/ سبتمبر أو تشرين الأول/ أكتوبر 2011 ونقلهم إلى مركز اعتقال تابع لأجهزة الاستخبارات.

وكان ذلك بعد مظاهرة مناهضة للرئيس بشار الأسد في 2011 حيث أرسلهم الغريب إلى منشأة تابعة للمخابرات وهو يعرف أنهم سيتعرضون فيها للتعذيب.