"فورين بوليسي": الناتو يحتاج إلى استراتيجية شاملة للتعامل مع الصين

رأت مجلة ”فورين بوليسي“ الأمريكية أن اجتماع قادة الدول الثلاثين الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) هذا الربيع في بروكسل، لن يكون أمرا عاديا، حيث وضع ينس ستولتنبرغ الأمين العام للحلف مستقبل الحلف على جدول الأعمال.

كما ستكون هذه أول قمة دولية كبرى للرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي قال إن تعزيز التحالفات سيكون أولوية في سياسته الخارجية. ومن شأن القرارات التي سيتم التوصل إليها في هذا الاجتماع أن تحدد خطط وأولويات حلف شمال الأطلسي لفترة طويلة.

وأشارت المجلة إلى أنه من الضروري أن يتناول مؤتمر القمة مباشرة موضوع الصين، الذي يعتبر الأكبر من حيث الآثار الجيوسياسية في العقد القادم.

وبتشجيع من واشنطن وعواصم الحلفاء الآخرين، كان ستولتنبرغ بالفعل يحث التحالف على التعامل بشكل أكثر شمولية مع هذا التحدي، والمشكلة هي أن بعض الحلفاء لا يرون أن التصدي للصين من اختصاص حلف الناتو، في حين يخشى آخرون من أن يؤدي وضعها على جدول أعمال الحلف إلى استفزاز شريك تجاري قوي.

ومع ذلك تشير المجلة إلى أن كلا القلقين ليسا في محلهما، لأن كون الصين قوة آسيوية لا يعني أن أنشطتها تقع خارج نطاق التحالف الغربي، وفي حين أن المادة 5 من ميثاق الناتو للمساعدة المتبادلة في حالة وقوع هجوم عسكري تنطبق فقط على المنطقة الأوروبية الأطلسية شمال مدار السرطان، فإن الصين نشطة بالفعل في هذه المنطقة الجغرافية وبطرق تؤثر تأثيراً عميقاً على أمن أعضاء الناتو.

وتؤثر سيطرة الصين على جزء متزايد من البنية التحتية الأوروبية الحيوية، من شبكات الاتصالات إلى مرافق الموانئ، بشكل مباشر على استعداد حلف شمال الأطلسي وقدرة أعضائه على التعاون والاتصالات الآمنة.

ولا يعتبر وجود الصين تجاريا فقط، ومن خلال استراتيجيتها التي تجمع بين القطاعين العسكري والمدني، والتي تهدف إلى تسخير التكنولوجيا بشكل منهجي لتحقيق الأهداف العسكرية، تستخرج بكين تكنولوجيا القطاع الخاص والمواهب من حلف الناتو ليستخدمها جيش التحرير الشعبي الصيني.

كما ازداد نشاط السفن والطائرات العسكرية الصينية في شرق البحر الأبيض المتوسط وشمال المحيط الأطلسي والمحيط المتجمد الشمالي، بينما تشن الصين حملات إعلامية عدوانية ومتطورة للتأثير على سكان الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي وصناع القرار، وتسعى لتقسيم الحلف من الداخل، بحسب المجلة.

وحذرت ”فورين بوليسي“ من أنه إذا كان أي شخص يعتقد أن تجاهل هذه التهديدات الأمنية الواضحة للنشاط الصيني، سوف يجعل مجتمعه أكثر أماناً أو ثراء، فهو مخطئ، حيث يظهر السلوك الصيني تجاه قائمة متنامية من الدول في أوروبا وأماكن أخرى، أن استراتيجية بكين المفضلة لتوسيع نفوذها العالمي هي استخدام قوتها الهائلة وثروتها ضد الدول الأصغر والمعزولة، وكلما كان التفاوت في القوة أكبر، كان الأمر أفضل بالنسبة لبكين، الأمر الذي يعني أنه كلما كان بوسع البلدان الغربية أن تعزز مصالحها بشكل مشترك، كانت أفضل تجهيزاً لتعويض هذا التفاوت.

ومن شأن مواجهة حلف الناتو للتوسع الصيني أن تعود بفوائد كبيرة، فعلى الرغم من أن الصين تظهر أكثر وأكثر في العمليات الداخلية لحلف شمال الأطلسي وجداول أعمال اللجان، إلا أنه لا توجد حتى الآن استراتيجية لدى الناتو للتعامل مع الصين، أو مجموعة عمل منتظمة أو هيئة أخرى تركز على الصين داخل الحلف، ولا آلية مخصصة للدفاع عن الحلفاء ضد استراتيجية بكين التوسعية أو التحديات الصينية الأخرى لأمن حلف شمال الأطلنطي.

ولهذا السبب، وضعت هيئة خبراء، بتكليف من ستولتنبرغ، لإجراء مراجعة لاستراتيجيات التحالف، الصين في مقدمة توصياتها.

وفي تقريرها النهائي إلى حلف شمال الأطلسي في أواخر العام الماضي، كتبت الهيئة ”يجب على حلف شمال الأطلسي أن يخصص المزيد من الوقت والموارد السياسية والعمل للتحديات الأمنية التي تمثلها الصين، وذلك استناداً إلى تقييم لقدراتها الوطنية، وثقلها الاقتصادي، والأهداف الآيديولوجية المعلنة لقادتها“.

وأشار الخبراء إلى أنه للتكيف مع العديد من التغيرات الجيوسياسية التي حدثت على مدى العقد الماضي والتعامل بجدية مع التهديد الصيني، يحتاج حلف الناتو على وجه السرعة إلى تحديث مفهومه الاستراتيجي لعام 2010، الذي تعكس النسخة الحالية منه، التي تحدد أهداف وأولويات التحالف، عالم ما قبل ظهور منافسة القوى العظمى، ولا يذكر حتى الصين.

وتعكس الوثيقة أولويات تحالف يفترض أنه ليس لديه منافس نظير، ويركز بناء على ذلك على العمليات خارج المنطقة. وعلى الرغم من أن حلف الناتو قد بذل الكثير من الجهود لتحديث نفسه منذ أن كُتبت تلك الوثيقة، خاصة من خلال تعزيز قدرات الردع والدفاع ضد روسيا في أعقاب هجومها على أوكرانيا في عام 2014، إلا أنه لا يزال يفتقر إلى مخطط شامل يعكس الواقع الجيوسياسي المعاصر.

وبالتوازي مع تحديث مفهومه الاستراتيجي، يتعين على حلف شمال الأطلسي أيضاً اتخاذ خطوات عملية للتصدي للتحدي الذي تمثله الصين. ويوصي تقرير الهيئة بإنشاء هيئة استشارية على غرار لجنة التنسيق لضوابط الصادرات المتعددة الأطراف، التي أشرفت على القيود المفروضة على نقل التكنولوجيا إلى الاتحاد السوفييتي خلال الحرب الباردة، الأمر الذي من شأنه أن يخلق في نهاية المطاف أساسا مؤسسيا مكرسا لمناقشة الحلفاء لجهود مواجهة الصين وتنسيق السياسات الخاصة بالأمر.

وقالت المجلة إن الأمر الأكثر أهمية هو حاجة حلف شمال الأطلسي إلى استراتيجية شاملة للتعامل مع الصين تحدد آلية مراقبة الحلف للأنشطة الصينية التي تؤثر سلباً على استعداد الحلف ومرونته في المنطقة الأوروبية الأطلسية، والدفاع ضدها.

وينبغي أن يحدد هذا أيضاً نقاط الضعف في القطاعات الرئيسية وسلاسل الإمداد، وأن يتضمن بنودا للحفاظ على تماسك حلف الناتو ضد النفوذ الصيني لمبادرة الحزام والطريق، فالناتو له دور في ضمان احتفاظ أعضائه بدور قيادي في التكنولوجيات الناشئة اللازمة في السنوات المقبلة للحفاظ على الأفضلية العسكرية الحيوية وحماية خصوصية مواطنيهم، ولذلك ينبغي أن يشمل ذلك آليات أفضل لحل النزاعات مع أنظمة بيانات الاتحاد الأوروبي عندما يكون الأمن على المحك.

كما ينبغي على التحالف أن ينشئ نسخته الخاصة من الوكالة الأمريكية لإدارة مشاريع البحوث المتقدمة في مجال الدفاع، لتحفيز وتمويل البحوث وتطوير تكنولوجيا الدفاع بين أعضائه.

ويمكن لحلف الناتو أن يبذل المزيد من الجهد لتعزيز الشراكات في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، الأمر الذي يمكن تحقيقه من خلال تعميق التعاون في إطار مجموعة الناتو +4 الحالية، التي تتضمن تعاون حلف الناتو مع أستراليا واليابان ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية، أو من خلال مشاركة الناتو في الحوار الأمني الرباعي، الذي يضم أستراليا والهند واليابان والولايات المتحدة.

وينبغي أن يشمل ذلك الجهد الحوار المنتظم، وتبادل المعلومات، والتعاون التكنولوجي. وإضافة إلى هذه المجموعات، ينبغي لحلف الناتو أن يقدم عرضاً للشراكة الرسمية إلى الهند مباشرة.

ويرى بعض الخبراء أن الولايات المتحدة وأوروبا تتجهان إلى مسارين متباينين في ما يتعلق بالصين، إلا أن جانبي المحيط الأطلسي لديهما قواسم مشتركة مع بعضهما البعض بشأن المصالح الأمنية القومية الأساسية والقيم الديمقراطية أكثر مما بين أي من الطرفين وبين الحزب الشيوعي الصيني.

وربما يكون هذا هو سبب وضع الغالبية العظمى من حكومات الأعضاء الـ 30 في حلف الناتو للتحديات الأمنية الصينية على رأس قائمة أولوياتها.

ورأت المجلة أنه ”في مواجهة التحدي الصيني، لدى حلف الناتو منطق مقنع وبند تنظيمي والكثير من التوصيات القابلة للتنفيذ“، مشيرة إلى أنه ”في عهد ستولتنبرغ، اتخذ الحلف خطوات أولى مهمة للتعامل مع هذا التحدي، لذا فمن شأن عدم اتخاذ المزيد من الخطوات الآن أن يكون بمثابة خطوة مقلقة إلى الوراء، وستتطلب مواجهة الصين قيادة سياسية على أعلى المستويات، ولكن وقت العمل قد حان“.