تقرير: إيران تنتج يورانيوم عالي التخصيب بأسرع مما نص عليه القانون

قال دبلوماسيون وتقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية الثلاثاء إن إيران تنتج يورانيوم عالي التخصيب بوتيرة أسرع مما جاء في القانون الذي بدأت بموجبه عملية التخصيب بدرجة نقاء تصل إلى 20 بالمئة الشهر الماضي.

وفي إطار تسريعها مؤخرا لانتهاك الاتفاق النووي لعام 2015 مع القوى الكبرى بدأت إيران تخصيب اليورانيوم لنسبة 20 بالمئة في منشأة فوردو المقامة داخل جبل حيث يقول الاتفاق إنه لا يمكن لإيران التخصيب على الإطلاق في تلك المنشأة.

وحتى الشهر الماضي لم تتجاوز نسبة تخصيب إيران لليورانيوم 4.5 بالمئة وهي نسبة تفوق الحد المنصوص عليه في الاتفاق والتي تبلغ 3.67 بالمئة لكنها أقل من نسبة 20 بالمئة التي بلغتها قبل الاتفاق أو نسبة 90 بالمئة اللازمة لصنع الأسلحة. ويعتبر اليورانيوم عالي التخصيب عند نسبة 20 بالمئة.

وقال دبلوماسي رفيع ”إنهم ينتجون 15 كيلوجراما في الشهر من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمئة. هذا هو معدل إنتاجهم“.

وحدد التشريع الذي بموجبه بدأت إيران تخصيب اليورانيوم لنسبة 20 بالمئة إنتاج 120 كيلوجراما من اليورانيوم المخصب لهذا المستوى سنويا، بما يعادل عشرة كيلوجرامات شهريا.

وقال دبلوماسي آخر إن إيران ”تجاوزت بقليل“ هدف العشرة كيلوجرامات شهريا.

وذكر تقرير ربع سنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بشأن أنشطة إيران النووية اليوم الثلاثاء حصلت عليه رويترز أن إيران أنتجت حتى 16 فبراير شباط 17.6 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 20 بالمئة مع تخصيب المستوى التالي بنسبة بين اثنين إلى خمسة بالمئة.

وبشكل عام ارتفع مخزون إيران من اليورانيوم المخصب 524.9 كيلوجرام ليصل إلى 2967.8 كيلوجرام في الربع الذي تناوله التقرير، وهو ما يفوق بكثير حد 202.8 كيلوجرام المتفق عليه في اتفاق 2015 وإن ظل قليلا مقارنة بأكثر من ثمانية أطنان كانت لدى إيران قبل الاتفاق.