محمد بازوم .. أول عربي يفوز برئاسة النيجر‎

فاز وزير الداخلية السابق محمد بازوم، مرشح حزب التجمع الوطني الديمقراطي الحاكم في النيجر، بالانتخابات الرئاسية بنسبة 55,75% من الأصوات في الدورة الثانية، وفق نتيجة مؤقتة نُشرت، اليوم الثلاثاء.

وبفوز ”بازوم“ يكون أول رئيس من أصول عربية يفوز برئاسة النيجر، وهو ينتمي إلى قبيلة أولاد سليمان.

وأعلن إيزاكا سونا، رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، في حضور كبار المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي، أن مرشح المعارضة ماهاماني عثمان حصل على 44,25%.

وقال سونا إن هذه“النتائج مؤقتة، ويجب عرضها على المحكمة الدستورية لتقييمها“.

وفي وقت سابق، وصف فالكي باشارو مدير حملة عثمان النتائج بأنها عبارة عن ”سطو انتخابي“، وحث الجمهور على الاحتجاج عليها.

وتعد الانتخابات التي أُجريت، في 27 كانون الأول/ديسمبر، وتلتها دورة ثانية، الأحد، أول انتقال ديمقراطي في تاريخ النيجر التي شهدت عدة انقلابات.

أما بازوم البالغ من العمر 60 عامًا، ويعد الذراع اليمنى للرئيس المنتهية ولايته محمدو إيسوفو، فقد حصل على أزيد قليلًا من 39% من الأصوات في الدورة الأولى.

وكان ”عثمان“ البالغ من العمر 71 عامًا أول رئيس منتخب ديمقراطيًا في البلاد في العام 1993، لكن أُطيح به في انقلاب بعد ذلك بثلاث سنوات.

وحصل عثمان على أقل من 17% من الأصوات في الدورة الأولى، لكن تحالفًا من 18 حزبًا معارضًا وعده بالتصويت له في الدورة الثانية.

وتصنف قائمة الأمم المتحدة الإنمائية التي تضم 189 دولة النيجر أفقر دولة في العالم، وهي تواجه صعوبة في القضاء على حركات متمردة إسلامية متطرفة تهاجمها انطلاقًا من مالي في الغرب، ونيجيريا في الجنوب الشرقي.