نائب باكستاني يدعو إيران لإيجاد حل لائق لأبناء القومية البلوشية

دعا عضو الجمعية الوطنية في باكستان (البرلمان)، ثناء الله البلوشي، الثلاثاء، السلطات الإيرانية لإيجاد حل لائق للبطالة والجوع اللذين يعاني منهما أبناء القومية البلوشية في إيران.

وجاءت تصريحات النائب ثناء الله البلوشي على خلفية قيام قوات الحرس الثوري بقتل العشرات من العاملين في عملية بيع الوقود في المناطق الحدودية بين إقليم بلوشستان إيران وإقليم بلوشستان باكستان.

وكتب النائب ثناء الله البلوشي في تغريدة عبر ”تويتر“، اليوم الثلاثاء: ”نحن ندين بشدة قتل البلوش على الحدود، ويجب أن تحقق الحكومة الإيرانية وتقوم بمعاقبة الجناة لقتل أكثر من 12 شابًا“.

وبين النائب الباكستاني في تغريدته أن ”البلوش يعانون اقتصاديًا، ويجب أن تجد باكستان وإيران حلاً لائقًا للبطالة والجوع للبلوش الذين يعيشون على جانبي الحدود“.

وتضاربت الأنباء بشأن عدد القتلى من أبناء مدينة سراوان التابعة لمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران، ففيما تحدثت معلومات عن مقتل 10 أشخاص، ذكرت مواقع إخبارية معارضة أن عدد القتلى 37 شخصاً.

ولم يصدر أي إعلان عن السلطات الإيرانية بشأن عدد القتلى والأسباب التي دعت قوات فيلق القدس، التي تمسك بالملف الأمني في سيستان وبلوشستان، إلى إطلاق النار على الضحايا.

وفي وقت سابق، اندلعت احتجاجات شعبية كبيرة في مدينة سراوان، فيما تمكن المحتجون من السيطرة على مبانٍ حكومية وتدميرها، واستهداف سيارة تابعة لدورية للشرطة الإيرانية.