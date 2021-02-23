أنقرة: مقاتلات يونانية تحرشت بسفينة أبحاث تركية في المياه الدولية ببحر إيجة

قالت وكالة الأناضول التركية إن أربع مقاتلات يونانية تحرشت بسفينة أبحاث تركية في المياه الدولية ببحر إيجة.

وأضافت الوكالة، أن قوات الدفاع التركية ردت على تحرش المقاتلات اليونانية.

وقال وزير الدفاع التركي: ”إن المقاتلات اليونانية تنفذ تحرشات مستمرة، وتم الرد على التحرش الأخير بسفينة الأبحاث التركية في إطار القانون“.

وأضاف: ”موقفنا واضح حيال تحرش المقاتلات اليونانية بسفينة الأبحاث التركية، وما سنقوم به حيال هذه التحرشات واضح أيضا“.

ولم يذكر الوزير التركي كيف تم الرد من قبل القوات التركية على تحرش المقاتلات اليونانية المزعوم، كما لم يصدر من الجانب اليوناني أي تعليق حتى الآن.