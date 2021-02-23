إيدج الإماراتية تريد إشراكها في سلسلة الإمداد بمقاتلات "إف-35"

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة إيدج للتكنولوجيا المتقدمة المملوكة للدولة في الإمارات، اليوم الثلاثاء، إن المجموعة تتوقع إشراكها في سلسلة الإمداد بالمقاتلة ”إف-35“ الأمريكية إذا مضت صفقة بيعها للدولة الخليجية قدما.

وقال فيصل البناي الرئيس التنفيذي لإيدج في معرض آيدكس الدفاعي في أبوظبي: ”أي عتاد يأتي للبلاد، أصبحنا الآن نشارك مشاركة مكثفة في سلسلة الإمداد بأي مكون مقبول بالنسبة للعميل وبالنسبة لنا“.

وأضاف أن إيدج، وهي مجموعة دفاعية حكومية بقيمة 5 مليارات دولار، تستطيع دمج الأنظمة الفرعية والمنتجات والأسلحة وإجراء أعمال الصيانة والإصلاح والتجديد وكذلك صناعة أسلحة مثل الصواريخ التي تستخدمها الطائرة.

وأعلنت إيدج ولوكهيد مارتن المنتجة للطائرة في بيان، في وقت لاحق، أنهما توصلتا إلى اتفاق مبدئي ”لاستكشاف فرص المشاركة في صناعة الطيران والدفاع بالإمارات“.

يذكر أن عددا من الشركات الإماراتية قدمت أحدث ابتكاراتها ومنتجاتها في معرض الدفاع الدولي ”آيدكس 2021“ المنعقد في العاصمة أبوظبي.

وتتمحور هذه المنتجات حول مجالات الدفاع والأمن باستخدام التكنولوجيا المتطورة والتقنيات المتقدمة، بمعايير عالمية قادرة على منافسة مثيلتها من كبريات الشركات الإقليمية والعالمية، بحسب وكالة الأنباء الرسمية ”وام“.