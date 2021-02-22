محكمة إسرائيلية تحدد الخامس من أبريل موعد جلسات محاكمة نتنياهو

قررت محكمة إسرائيلية، مساء الإثنين، استئناف جلسات محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قضايا فساد إداري ومالي، وحددت 5 نيسان/أبريل موعدًا لبدء الاستماع للشهود.

وذكر موقع ”والا العبري“ أن قضاة المحكمة المركزية في القدس قرروا استئناف محاكمة نتنياهو بقضايا فساد، وبدء مرحلة الإثباتات من المحاكمة، وذلك بعد أسبوعين من الانتخابات الإسرائيلية المقررة في الـ23 من آذار/ مارس المقبل.

وكان محامو الدفاع عن نتنياهو قد طلبوا من المحكمة الإسرائيلية تأجيل جلسات الاستماع لأكثر من مرة، إلا أن المحكمة قررت تحديد الموعد مبررة ذلك بأنه لا يوجد ما يدعو لتأجيل الجلسات.

وتلاحق نتنياهو العديد من الاتهامات حول فساد إداري ومالي، من بينها خرق الأمانة وتلقي رشاوى، ومحاولة التأثير على الإعلام الإسرائيلي.