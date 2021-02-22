جونسون للبريطانيين: اعملوا من منازلكم ولا رحلات دولية من إنجلترا حتى 17 مايو

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الاثنين، إنه يتعين على الشعب البريطاني مواصلة العمل من المنزل حيثما أمكن ذلك، حتى تنتهي الحكومة من مراجعة أوسع في الأشهر المقبلة لإجراءات التباعد الاجتماعي واستخدام الكمامات.

وأعلن جونسون أنه سيتم حظر السفر الدولي من إنجلترا حتى 17 مايو/ أيار على أقرب تقدير، وهو ما يطيل أمد الألم لشركات الطيران والمطارات وشركات السياحة.

وأبلغ جونسون البرلمان بالقول: ”سنجري أربع مراجعات. إحداها سيجري فيها تقييم الفترة الزمنية التي نحتاجها للحفاظ على التباعد الاجتماعي واستخدام الكمامات. هذا سيوفر أيضا إرشادات بشأن العمل من المنزل والذي ينبغي أن يستمر حيثما أمكن حتى تكتمل هذه المراجعة“.

وسيتم الانتهاء من المراجعة قبل بدء المرحلة الأخيرة من خطة الحكومة لتخفيف إجراءات العزل العام لمواجهة تفشي كوفيد-19، والتي من المقرر أن تحدث في 21 يونيو على أقرب تقدير.

وذكر جونسون للبرلمان أيضا أن الحكومة ستواصل اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية الوظائف ومصادر العيش لأولئك الذين يحتاجون الدعم أثناء الجائحة.

وأشار رئيس الوزراء البريطاني إلى أن وزير المالية ريشي سوناك سيعلن عن التفاصيل عند تقديمه الميزانية إلى البرلمان في الثالث من مارس.

وفي خارطة طريق لتخفيف القيود، أعلنت الحكومة إجراء مراجعة لمنظومة السفر ستصدر بموجبها في 12 أبريل توصيات حول كيفية استئناف السفر الدولي، في ظل إدارة مخاطر ظهور طفرات جديدة من فيروس كورونا.

وقالت الحكومة، في بيان، إنها ستحدد موعد استئناف السفر الدولي الذي لن يكون قبل 17 مايو، وإن بريطانيا تدرس نظاما يسمح للأفراد الذين يحصلون على التطعيم بقدر أكبر من الحرية في السفر إلى خارج البلاد.