خامنئي: تخصيب اليورانيوم لن يقف عند نسبة 20 بالمئة ولن نرضخ لضغوط الغرب

نقل التلفزيون الإيراني الرسمي عن الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي قوله اليوم الإثنين، إن طهران قد تخصب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 في المئة إذا احتاجت البلاد ذلك، مضيفا أن طهران لن ترضخ أبدا للضغوط الأمريكية بشأن أنشطتها النووية.

ونسب التلفزيون إلى خامنئي قوله: ”مستوى تخصيب اليورانيوم الإيراني لن يقتصر على 20 في المئة. سنزيد ذلك إلى أي مستوى تحتاجه البلاد… قد نزيده إلى 60 في المئة“.

وأوضح خامنئي في خطاب خلال استقباله أعضاء مجلس خبراء القيادة، أن ”قضية الأسلحة النووية هي ذريعة، حتى أنهم يعارضون حصولنا على الأسلحة التقليدية؛ لأنهم يريدون أخذ مكونات القوة من إيران“.

وشدد خامنئي على أن الغرب يريد أن تكون إيران بحاجة إليه في حالة حاجتها للطاقة النووية، مؤكدا أن ”طهران لن تخضع للإكراه والابتزاز“.

وشدد المرشد الإيراني، أعلى سلطة في البلاد، على أن ”بلاده لن تتراجع في الملف النووي كما في الملفات الأخرى، وستمضي قدما بقوة في اتجاه ما هو مصلحة وحاجة البلاد اليوم وغدا“.

وبدأت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية مطلع كانون الثاني الماضي، بعملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة وفقا لقانون شرعه البرلمان يلزم الحكومة بذلك.

ورد خامنئي على ما تذكره إسرائيل بأنها ستمنع إيران من إنتاج الأسلحة النووية، وقال ”يقول ذلك المهرج الصهيوني في المحافل الدولية باستمرار: إننا لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، لكن يجب إخباره أنه إذا قررت طهران امتلاك سلاح نووي، فلا يمكن لا له ولا للذي أكبر منه أن يمنعها“.

ولدى خامنئي فتوى شرعية صدرت قبل عدة سنوات تحظر إنتاج الأسلحة النووية.

وأضاف خامنئي ”ما يمنع الجمهورية الإسلامية من إنتاج سلاح نووي هو الفكر الإسلامي والمبادئ التي تحرم صنع أي سلاح نووي أو كيميائي يؤدي إلى قتل الناس العاديين“.

وتابع ”قتل المدنيين والأبرياء هو طريق الأمريكيين والغرب، والجمهورية الإسلامية لا تقبل هذا الأسلوب، وبالتالي لا تفكر في الأسلحة النووية“.