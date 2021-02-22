بلينكن: نسعى لتمديد الاتفاق النووي والتصدي لسلوك إيران المزعزع لاستقرار المنطقة

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة ستسعى لتعزيز وتمديد الاتفاق المبرم بين القوى العالمية وإيران، الذي يهدف إلى الحد من برنامجها النووي.

وأضاف بلينكن في كلمة أمام مؤتمر نزع السلاح الذي ترعاه الأمم المتحدة في جنيف، ”سنسعى أيضا من خلال العمل مع الحلفاء والشركاء إلى إطالة أمد خطة الاتفاق النووي وتعزيزها والتصدي لمباعث القلق الأخرى مثل سلوك إيران المزعزع للاستقرار في المنطقة وتطوير الصواريخ الباليستية وانتشارها“.

وأردف الوزير في إشارة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي عقد مديرها محادثات في إيران، مطلع الأسبوع: ”ينبغي لإيران الامتثال لاتفاقات الضمانات مع الوكالة ولالتزاماتها الدولية“.