تركيا تستعرض مدرعاتها العسكرية في أبوظبي (فيديو إرم)

تركيا تسجل حضورًا عسكريًا لافتًا في معرض آيدكس العسكري في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

حضور يتجاوز التوترات الدبلوماسية والسياسية بين البلدين، وإن تأثر بها بشكل واضح؛ إذْ غاب الجناح التركي لأول مرة عن المعرض الذي بات علامة بارزة في قطاع التصنيع العسكري على الساحة الدولية.

في النسخة الماضية من معرض آيدكس عام 2019، كان الجناح التركي حاضرًا بشكل رسمي، بمشاركة شركات تركية عديدة، عَرضت مختلف الصناعات العسكرية التركية.

أما في نسخة هذا العام، فلم تشأ الصناعة العسكرية التركية على ما يبدو، تفويت فرصة المشاركة رغم التوترات السياسية وتداعيات كورونا.

شركة ”أوتوكار“ التركية للصناعات العسكرية، مثّلت تركيا في نسخة هذا العام من آيدكس بتشكيلة من أهم مركباتها العسكرية المدرعة.

هو إذًا حضور تركي عسكري في أبوظبي، يسلط الضوء على صمود الروابط الاقتصادية والتجارية والدبلوماسية بين البلدين، رغم الخلافات والتوترات السياسية.