مقتل سفير إيطاليا لدى الكونغو في هجوم على قافلة أممية

قُتل سفير إيطاليا لدى كينشاسا، اليوم الإثنين، بالرصاص خلال هجوم مسلّح استهدف موكبا تابعا لبرنامج الأغذية العالمي، أثناء زيارة قرب غوما في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأكدت وزارة الخارجية الإيطالية في بيان مقتل سفيرها، وقالت: ”بحزن عميق تؤكد وزارة الخارجية مقتل سفير إيطاليا لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية لوكا أتانازيو وجندي، اليوم، في غوما“.

وقال مصدر دبلوماسي رفيع المستوى في كينشاسا، إن السفير لوكا أتانازيو ”توفي متأثرا بجراح جراء الهجوم الذي استهدف الموكب التابع للأمم المتحدة“.

وأضاف المصدر: ”بعدما أُصيب لوكا أتانازيو بجروح بالغة في البطن، أُجلي إلى مستشفى في غوما، وهو في حال حرجة، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة“.

وأكد المتحدث باسم الجيش في منطقة شمال كيفو الرائد غيوم دايك، أن شخصين آخرين قُتلا في الهجوم، بدون تحديد هويتي الضحيتين، وقال إن القوات المسلحة الكونغولية ”تمشّط المنطقة لمعرفة من هم المنفذون“.

وقد تكون الضحيتان الأخريان هما السائق ومرافق السفير، وفق مصادر عدة.

ووقع الهجوم على موكب برنامج الأغذية العالمي في شمال غوما، مركز إقليم شمال كيفو الذي يتعرض لأعمال عنف تنفّذها مجموعات مسلحة، منذ أكثر من 25 عاما.

وتضمّ هذه المنطقة حديقة فيرونغا الوطنية، وهي محمية طبيعية سياحية مهددة، وتشهد أيضا على النزاعات التي تدور في منطقة شمال كيفو، حيث تتنازع الجماعات المسلحة السيطرة على موارد الأرض.

ويعود إنشاء حديقة فيرونغا إلى العام 1925، وهي الأقدم في أفريقيا، ومدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو، وتمتد على 7769 كيلومترا مربعا من غوما حتى بيني، بين جبال وغابات، وتخضع لمراقبة 689 حارسا مسلحا، بينهم 200 قُتلوا أثناء ممارسة مهامهم، بحسب مسؤولين.