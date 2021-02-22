إيران.. مجلس خبراء القيادة يعيد انتخاب جنتي لرئاسته

أعاد أعضاء مجلس خبراء القيادة في إيران، الإثنين، انتخاب رجل الدين المتشدد، أحمد جنتي رئيسًا للمجلس مدة سنتين، وفق ما ذكرت وكالة أنباء ”إيسنا“ الطلابية.

وحسب الوكالة: فإن ”مجلس خبراء القيادة الإيراني أعاد في اجتماعه السنوي، انتخاب أحمد جنتي رئيسًا له، ومحمد علي موحدي كرماني نائبًا أول، وإبراهيم رئيسي نائباً ثانيًا“.

يذكر أن إبراهيم رئيسي، هو رئيس السلطة القضائية الإيرانية، ويبلغ جنتي من العمر 94 عامًا، ويتولى -أيضا- رئيس مجلس صيانة الدستور المعنية، بالإشراف على تدقيق أهلية المرشحين للانتخابات البرلمانية والرئاسية.

ومجلس خبراء القيادة؛ مؤسسة تتمتع بصلاحية انتخاب زعيم إيران المستقبلي، والإشراف على أداء المرشد علي خامنئي بموجب الدستور الإيراني.

وقال جنتي عقب إعادة انتخابه في كلمة له: إن ”عودة أمريكا إلى الاتفاق النووي أو عدم عودتها لن تؤثر على مقاومة الشعب الإيراني، كما أن عودتها ليس -فقط- لا نفع منها، بل إنها مضرة“.

ويبلغ أعضاء مجلس خبراء القيادة 88 من رجال الدين الذين حصلوا على رتبة الاجتهاد الديني ”آية الله“، وتجري انتخاباته كل 8 سنوات، بالاقتراع السري المباشر من بين المرشحين المعتمدين، بشكل مباشر أو غير مباشر، من قبل المرشد الأعلى.

وبعد وفاة الخميني 1989، أُوكلت مهمة تعيين القائد إلى الخبراء المنتخبين من الشعب، ومنذ ذلك الحين يترأس منصب القائد؛ أي المرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي، ومن المقرر أن يزور أعضاء مجلس الخبراء المرشد علي خامنئي، مساء اليوم الإثنين، في مكتبه بالعاصمة طهران.