الأمم المتحدة تدعو لإنقاذ مجموعة من اللاجئين الروهينغا في البحر

دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، المجتمع الدولي إلى التحرك على الفور من أجل إنقاذ مجموعة من اللاجئين الروهينغا، انجرف بهم قارب في بحر أندامان، دون أن يكون معهم طعام أو شراب، في وقت يعاني فيه كثير منهم من المرض وحالات جفاف حاد.

وقالت المفوضية إنها تدرك أن بعض الركاب لقوا حتفهم، وإن عدد الوفيات ارتفع في مطلع الأسبوع على متن القارب الذي غادر منطقة كوكس بازار الساحلية في بنغلاديش منذ نحو عشرة أيام قبل أن يتعطل محركه.

وأضافت المفوضية الأممية في بيان صدر عنها: ”في غياب معلومات دقيقة عن موقع اللاجئين المنكوبين، أبلغنا السلطات في البلدان المعنية بتلك التقارير وناشدناها المساعدة سريعا، من الضروري التحرك فورا لإنقاذ الأرواح ومنع تفاقم المأساة“.

وأشارت المنظمة إلى أنها عرضت على الحكومات المعنية الدعم من خلال توفير مساعدات إنسانية عاجلة وإجراءات حجر صحي لمن يتم إنقاذهم من اللاجئين المنكوبين.

وقال مسؤول كبير في حرس السواحل الهندي إنه ”تم رصد القارب، وإن تقارير أفادت بأنه في أمان“، لكن لا يعرف بعد أي شيء عن أوضاع الركاب الذين كانوا على متنه أثناء الحادث.

وفر مئات الآلاف من أقلية الروهينغا المسلمة من حملة دامية لقوات الأمن في ميانمار في 2017 وتدفقوا على بنجلاديش المجاورة حيث يعيش قرابة مليون في ظروف سيئة بمخيمات للاجئين.