6 قتلى في تحطم طائرة عسكرية مكسيكية

قالت وزارة الدفاع المكسيكية إن ستة من أفراد الجيش لقوا حتفهم في حادث وقع صباح الأحد لطائرة تابعة لسلاح الجو في ولاية فيراكروز في حنوب شرق البلاد.

وقالت الوزارة في بيان إن الحادث وقع لدى إقلاع الطائرة في نحو الساعة التاسعة و45 دقيقة صباحا من مطار في بلدية إيميليانو زاباتا.

وأضافت الوزارة أن الجيش سيجري تحقيقا. ولم يُعرف عدد من كانوا على متن الطائرة.

وهذه ثاني حادثة تحطم لطائرة عسكرية يوم الأحد، إذ قال سلاح الجو النيجيري في بيان إن طائرة تابعة له تحطمت قرب مطار أبوجا مما أسفر عن مقتل سبعة أفراد، الأحد.

وقال وزير الطيران النيجيري هادي سيريكا إن طائرة ركاب صغيرة تابعة للجيش النيجيري تحطمت لدى اقترابها من مدرج مطار أبوجا اليوم الأحد، نتيجة عطل أصاب محركها.

وأضاف سيريكا على تويتر: ”تحطمت طائرة عسكرية من طراز كينج إير 350 للتو قرب مدرج مطار أبوجا بعد الإبلاغ عن عطل في المحرك بينما كانت في طريقها إلى (مدينة) مينا“.

وتقع مينا على بعد 110 كيلومترات شمال غربي أبوجا.

وقال شاهد من رويترز إن عشرات من العسكريين ومسؤولي المطار كانوا في منطقة تغطيها الأشجار قرب المطار حيث تناثر الحطام.

ولا توجد أي إشارة على وجود مصابين، وقال الشاهد إن سيارات الإطفاء تقف في مكان قريب على الرغم من عدم وجود حريق أو دخان.