تنظيم داعش يسيطر على قاعدة للجيش النيجيري شمال شرق البلاد

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

تمكن مسلحون متشددون من شن هجوم والسيطرة على قاعدة عسكرية رئيسة للجيش النيجيري شمال شرق البلاد، ما دفع بالكثيرين من سكان المنطقة إلى الفرار، وفق ما أفادت مصادر عسكرية وسكان.

وبات تنظيم داعش في غرب أفريقيا الذي انشقّ عن ”بوكو حرام“، العام 2016، يشكل تهديدًا رئيسًا في المنطقة، حيث يشن هجمات على جنود وقواعد، ويختطف مقاتلوه ركاب سيارات على طرق رئيسة بعد إقامة كمائن، وحواجز وهمية.

وفي وقت متأخر، الجمعة، هاجم مسلحو التنظيم بواسطة عدة شاحنات مزودة بمدافع رشاشة بلدة ”ديكوا“ في ولاية بورنو التي توجد فيها قاعدة ”سوبر كامب“ الرئيسة التابعة للجيش النيجيري.

وقال ضابط في الجيش طلب عدم ذكر اسمه إن“الإرهابيين هاجموا قاعدة سوبر كامب (…) وطردوا الجنود منها“.

وأضاف مصدر عسكري آخر طلب أيضًا عدم كشف هويته:“هاجموا القاعدة من الجانبين الشمالي والشمالي الشرقي، وتغلبوا على الجنود، وأجبروهم على الانسحاب“.

وأشارت المصادر إلى أن القوات الجوية النيجيرية أرسلت طائرات مقاتلة مع بدء السكان بالفرار ودفعت المهاجمين إلى خارج البلدة.

وهذا الهجوم ليس الأول من نوعه الذي يستهدف قاعدة عسكرية للجيش النيجيري، فيوم الإثنين قُتل 8 جنود على أيدي مقاتلي التنظيم الذين شنوا هجومًا على قاعدة أخرى في بلدة مارتي في ولاية بورنو أيضًا، وفقًا لمصادر عسكرية.

وقاعدة الجيش في مارتي سبق أن سيطر عليها مسلحو التنظيم لفترة وجيزة في كانون الثاني/يناير.