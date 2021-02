وفاة سجين في إيران كان موقوفا على خلفية تظاهرة بعد إصابته بـ"تسمم"‎

أعلنت السلطة القضائية في إيران الأحد، وفاة سجين كان موقوفا على خلفية تظاهرة لأتباع إحدى الطرق الصوفية في العام 2018، بعد إصابته بـ“تسمم“.

وتمت إدانة بهنام محجوبي بعد مشاركته في تظاهرة خلال شباط فبراير 2018 لأتباع طريقة صوفية يعرفون بـ“كنابادي“، وبدأ في حزيران يونيو تمضية عقوبة السجن لعامين.

وأبدت هيئات حقوقية هذا الأسبوع قلقها على الحالة الصحية لمحجوبي الذي وصفته بـ“سجين رأي“.

وأفادت منظمة السجون الإيرانية مساء الأحد أن محجوبي كان يعاني ”من تسمم حاد على خلفية الاستهلاك المبالغ فيه للأدوية، وتم إرساله بشكل فوري الى أحد مستشفيات طهران“، وذلك في بيان أورده موقع ”ميزان أونلاين“ التابع للسلطة القضائية.

وأضاف البيان أن الموقوف ”تلقى العناية الطبية الخاصة بعد إدخاله الى المستشفى، لكن رغم جهود الفريق الطبي، توفي السجين للأسف“.

Listen to this mother’s cries.@khamenei_ir and @HassanRouhani tortured her son, #BehnamMahjoubi, to death.@FareedZakaria, Behnam was in the regime’s torture chambers when you interviewed @JZarif this month.

Why didn’t you ask about him? You could have helped.#بهنام_محجوبی pic.twitter.com/wFZrMHs8qJ

— National Union for Democracy in Iran (@NUFDIran) February 16, 2021