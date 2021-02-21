فيديو لامرأة مصابة مع طفليها في تفجيرات كابول يصدم الأفغان

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أثار مقطع فيديو مروع التقط بعد تفجيرات كابول الأحد، ويظهر امرأة فاقدة الوعي وملطخة بالدماء وحولها طفلاها، حالة من الصدمة والغضب في أفغانستان.

وقتل شخصان على الأقل وجرح 5 في التفجيرات التي يبدو أنها كانت تستهدف قوات أمنية في العاصمة الأفغانية، وفق ما أفاد المتحدث باسم الشرطة فردوس فارامارز.

والفيديو الذي تم التقاطه مباشرة بعد الانفجار يظهر أشخاصا مصابين وممددين على الأرض وقد غطتهم الدماء، في حين يبكي طفلان حول امرأة مصابة غائبة عن الوعي.

ويسمع في الفيديو صراخ الطفلين قبل أن يقول أحدهما ”أمي، أنهضي“، ثم يطلب منهما مصور الفيديو الهدوء خلال نقل المرأة المصابة بعيدا.

وانهالت ردود الفعل من قبل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في أفغانستان على الفيديو حيث أعربوا عن مشاعر الرعب والغضب والصدمة حيال هذه اللقطات، وسرعان ما تصدر هاشتاغ ”أمي انهضي“ باللغة الدارية على موقع تويتر.

وكتب إيجاز مالكزاده أحد المستخدمين على حسابه: ”مشاهدة هذه المرأة وطفليها بهذه الحالة أمر لا يحتمل“.

وقالت فوزية كوفي عضو فريق السلام الحكومي الذي يفاوض طالبان: ”كيف يمكن لمن يرتكبون أفعالا كهذه أن يبرروها لأنفسهم بينما ترى أطفالا يبكون على أمهم المصابة؟ يجب أن يتوقف هذا“.

وأكد المتحدث باسم الشرطة لاحقا أن الطفلين عولجا من جروح طفيفة، في حين أن إصابة والدتهما كانت بليغة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذا الهجوم، لكن القوات الأمنية الأفغانية عرضة بشكل دائم لمثل هذه الهجمات، ونفت طالبان أي علاقة لها بالحادث.

ودفع تصاعد العنف إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إعلان مراجعة للاتفاق الموقع في شباط/فبراير 2020 في الدوحة مع طالبان، والذي ينص على الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية بحلول أيار/مايو.