بعد هاري.. دعوات لنزع الامتيازات العسكرية من الأمير البريطاني أندرو

كشف موقع ”ذا إنترناشيونال نيوز“ عن مطالبات بتجريد نجل ملكة بريطانيا الأمير أندرو من ألقابه العسكرية الفخرية، وذلك على خلفية ما حدث مع الأمير هاري وتجريده من جميع ألقابه وامتيازاته العسكرية الفخرية، حيث كتبت المؤرخة والكاتبة الملكية كيت ويليامز عبر تويتر ”هل يوجد أي أنباء متعلقة بتجريد الأمير أندرو من ألقابه العسكرية؟ أم أنه شيء مقتصر فقط على الأمير هاري وتريدون أن يرى الناس ذلك“.

ورأى العديد من المنتقدين أن الدور قد حان لتجريد الأمير أندرو أيضاً من ألقابه، وذلك جراء علاقته بالملياردير الراحل جيفري أبستين ومقابلته الكارثية مع برنامج Newsnight وحديثه عن علاقته بمغتصب القاصرات الذي انتحر في زنزانته في شهر أغسطس من عام 2019، واكتفى القصر حينها بإبعاده عن القصر وعن واجباته الملكية.

ووفقاً للموقع فإن حمَلة هذه الألقاب العسكرية يتطلب ظهورهم في مناسبات رسمية من مرتين لثلاث مرات كل عام، وبما أن حضور فعاليات أي مناسبة أصبح يتم عن طريق الإنترنت، فإن الأمير هاري ظهر بشكل متكرر عبر تطبيق زووم، لذلك لا يوجد سبب منطقي يدفع القصر لتجريده من ألقابه الفخرية.

الجدير ذكره أنه بعد خروج فضائح الملياردير الأمريكي جيفري أبستين واعتدائه على القاصرات واستغلالهن في ممارسة الرذيلة، ضمت القضية أسماء مهمة من كبار شخصيات العالم شكلت صدمة كبيرة عن إمكانية تورط هؤلاء في مثل هذا النشاط الإجرامي، وكان من ضمن هذه الأسماء الأمير أندرو الذي كانت تجمعه علاقة وثيقة بأبستين وظهر فيديو من قبل يوثق وجود الأمير داخل قصر الملياردير المنتحر. ومن ضمن الأسماء رئيسا الولايات المتحدة السابقان بيل كلينتون ودونالد ترامب.