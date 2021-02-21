إدانة دولية لـ"استخدام القوة المميتة" في بورما

دانت كل من أمريكا وفرنسا والأمم المتحدة، السبت، استخدام القوة من قبل رجال الأمن في بروما ضد المتظاهرين المناهضين للانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد مؤخرا.

ودان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ليل السبت الأحد ”استخدام القوة المميتة“ في بورما حيث فتحت قوات الأمن النار السبت على متظاهرين مناهضين للانقلاب ما أدى إلى مقتل شخصين.

وكتب غوتيريش على تويتر ”أنا أدين استخدام العنف المميت في بورما“، مضيفا أن ”استخدام القوة المميتة والترهيب والمضايقة ضد متظاهرين سلميين أمر غير مقبول“.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس يوم السبت إن الولايات المتحدة ”قلقة للغاية“ من تقارير تحدثت عن إطلاق قوات الأمن في ميانمار النار على المتظاهرين واستمرار الاعتقالات والتضييق على المتظاهرين.

وأضاف برايس على تويتر ”نقف مع شعب بورما“.

وقال موظفو طوارئ إن شخصين قتلا في ماندالاي ثاني أكبر مدينة في ميانمار يوم السبت عندما أطلقت الشرطة والجنود النار لتفريق احتجاجات ضد الانقلاب العسكري الذي وقع في الأول من فبراير/ شباط ليصبح اليوم الأكثر دموية خلال أكثر من أسبوعين من المظاهرات.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية السبت إن فرنسا تندد بشدة بعنف قوات الأمن في ميانمار ضد المتظاهرين السلميين الذي أسفر عن مقتل عدة أشخاص.

وقالت الوزارة في بيان ”العنف الذي ارتُكب في ماندالاي اليوم غير مقبول“.