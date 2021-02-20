صحف عالمية: نتنياهو يستغل إيران وبايدن في معركته الانتخابية.. والعنف يهدد استقرار الصومال

تناولت صحف عالمية صادرة السبت العديد من الملفات، التي جاء أبرزها الملف النووي الإيراني وتأثيره في الانتخابات العامة الإسرائيلية المقررة في مارس المقبل، والأوضاع الأمنية المتردية في الصومال مع تصاعد الاشتباكات الدموية، إضافة إلى موجة الطقس السيئ التي تعاني منها مناطق واسعة في الولايات المتحدة وتأثيرها على برنامج التطعيم المضاد لفيروس كورونا.

إسرائيل تحذّر ونتنياهو يستغل الموقف

ذكرت صحيفة ”هآرتس“ أن إسرائيل تحذّر من وصول إيران إلى القدرة على امتلاك السلاح النووي، في ظل إنتاج معدن اليورانيوم، وفي نفس الوقت فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ناتنياهو يستغل الموقف، ويشير إلى الناخبين بأنه الوحيد القادر على مواجهة الأزمة الإيرانية.

وجاء في تقرير للصحيفة، أنه ”مع اقتراب موعد الانتخابات العامة الإسرائيلية، والمعركة الدائرة ضد جائحة كورونا، فإن الحكومة ومؤسسة الدفاع في إسرائيل تضعان نصب أعينهما المشروع النووي الإيراني، في ظل العلاقات المشحونة مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، والتهديدات المتبادلة مع حزب الله اللبناني في الشمال“.

وأضافت أنه ”في حواراته الخاصة، يشكو نتنياهو ومساعدوه من العلاقات الباردة مع الإدارة الأمريكية الجديدة، وذلك بعد 4 سنوات من الارتباط المثالي بين إسرائيل والولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب“.

وأردفت أن ”الرئيس الأمريكي الجديد وفريقه يريدان التحرك سريعًا للعودة إلى الاتفاق النووي الإيراني. في حين تبدو إسرائيل متشككة بشدة في عزم إدارة بايدن على تصحيح الأخطاء وأوجه القصور التي تضمنها الاتفاق، الذي انسحب منه ترامب في 2018“.

ورأت الصحيفة أنه ”في ظل المخاوف الإسرائيلية الواسعة من طبيعة العلاقات مع إدارة بايدن، فإن نتنياهو يستغل هذا الموقف لصالحه. ففي وجود إيران وكورونا، فإن رئيس الوزراء الحالي يصوّر نفسه للناخبين على أنه الوحيد الذي يستطيع إصلاح المسار، ويذهب أيضاً إلى أن خبراته في الحكم التي استمرت سنوات طويلة هي القادرة على تحسين العلاقات المتوترة مع الولايات المتحدة“.

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن ”ما يعزز موقف نتنياهو أيضاً في الانتخابات المقبلة هو مجموعة التحديات التي تواجه منافسيه، وأبرزها على الإطلاق افتقادهم لشخصية يمكن مقارنة خبراتها بما يملكه رئيس الحكومة الحالي“.

تفاقم الأزمة السياسية في الصومال

أفادت صحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية بأن الاشتباكات المسلحة التي تشهدها العاصمة الصومالية مقديشو تدفع الأزمة السياسية في البلاد إلى مرحلة جديدة خطيرة.

وقالت في تقرير نشر على صفحاتها، السبت، إن ”أصوات البنادق وقذائف المورتر سمعت صباح يوم الجمعة في العاصمة الصومالية مقديشو، في ظل الإغلاق الذي تفرضه الحكومة، ويستهدف ظاهرياً التباعد الاجتماعي، لكن توقيته يتواكب مع المظاهرات الحاشدة التي دعت إليها أحزاب المعارضة“.

وأردفت أن ”الصومال يواجه أزمة دستورية منذ ما يقرب من أسبوعين، بعد عدم إقامة الانتخابات المتوافق عليها يوم الثامن من فبراير الجاري، ما ترك الرئيس الصومالي محمد عبدالله محمد فرماجو دون ولاية، بحسب ما يقوله معارضوه“.

وتابعت بأن ”المفاوضات لتحديد موعد جديد للانتخابات، فشلت ووصلت السياسات الصومالية الهشّة إلى حالة من العنف الشديد، ويمكن أن تؤدي تلك الفوضى السياسية إلى زعزعة أركان العمل المستمر منذ عقد كامل لتعزيز استقرار الحكومة الفيدرالية، التي تحاول استعادة أراضي واقتصاد الدولة من حركة الشباب الموالية لتنظيم القاعدة الإرهابي“.

وأوضحت أن ”الاشتباكات تأتي في توقيت حساس، حيث تخشى قوات الأمن استغلالها في أغراض سياسية، خاصة بعد سحب الولايات المتحدة لمستشاريها من الدولة في آخر قرار لإدارة الرئيس الأمريكي ترامب قبل رحيله عن منصبه في مطلع يناير الماضي“، لافتة إلى أن ”الشركاء والممولين الرئيسيين للصومال طالبوا بإنهاء العنف، والوصول إلى توافق سريع في المفاوضات الجارية لتحديد موعد جديد للانتخابات“.

وأنهت الصحيفة تقريرها بالقول إن ”المظاهرات في مقديشو تم الدعوة إليها من خلال عبد الرحمن عبد الشكور، مرشح المعارضة، الذي اتهم الرئيس فرماجو مرارًا بمحاولة الاستمرار في السلطة إلى الأبد، عبر التلاعب في الانتخابات والتواطؤ مع مدير جهاز الاستخبارات الوطنية، وفي ظل عدم تحديد موعد للانتخابات، فإن عبد الشكور طالب فرماجو بالاستقالة من منصبه“.



العواصف الثلجية تعرقل برنامج التطعيم الأمريكي

رأت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ أن العواصف الثلجية التي تشهدها مناطق واسعة من الولايات المتحدة تسببت في تأخير وصول 6 ملايين جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا، بحسب تقديرات البيت الأبيض.

وقالت إن ”أندي سلافيت، المستشار البارز لفريق البيت الأبيض في التعامل مع جائحة كورونا، قال إن الشحنات تأخرت 3 أيام بسبب موجة الطقس السيئ، تتوقع الإدارة وصول كل الشحنات خلال الأسبوع المقبل، وتعمل على اتخاذ إجراءات لضمان توسيع نطاق توزيع اللقاح والإسراع في وصول الشحنات“.

واستطردت أن ”إدارة بايدن طلبت من الولايات تمديد ساعات التطعيم، مع وصول شحنات اللقاح المتأخرة والشحنات الأخرى المقرر وصولها في مواعيدها المحددة سلفاً“، منوهة إلى أن ”جميع الولايات الخمسين تأثرت بموجة الطقس السيئ التي تسببت في تأجيل وصول شحنات كبيرة من اللقاح، لكن العديد منها تمكن من تعويض بعض التأخير بواسطة المخزون الحالي، وتسبب الطقس في عدد من الاضطرابات في عملية التوزيع، مثل إغلاق الطرق وعدم قدرة العمال على التواصل مع المرافق لتعبئة وشحن اللقاحات والأطقم الطبية“.

وختمت الصحيفة تقريرها قائلة إن ”العاصفة أدت إلى ترك ملايين الأمريكيين بدون كهرباء وماء وتدفئة في أجواء متجمدة، بالإضافة إلى تأخير شحنات اللقاح، فيما أغلق الطقس أيضًا بعض مواقع التطعيم والاختبار لفيروس كورونا، وأجبر السلطات الصحية والمسؤولين الحكوميين على تأجيل أو إلغاء الارتباطات في جميع أنحاء البلاد“.