إسرائيل تطلب من "ويكيبيديا" اعتبار حزب الله "منظمة إرهابية"

قالت صحيفة جيروزاليم بوست اليوم الجمعة إن إسرائيل طلبت من موسوعة ”ويكيبيديا“، التي تعتبر من أضخم مصادر المعلومات على الإنترنت في العالم، أن تقوم بتعديل صفحة المعلومات عن حزب الله اللبناني، لإبرازه بأنه منظمة إرهابية، مشيرة إلى أن دولا كثيرة تعتبره كذلك.

وأعادت الصحيفة التذكير بتغريدة للجيش الإسرائيلي نشرها على حسابه الرسمي في شبكة ”تويتر“ وطلب فيها من ”ويكيبيديا“ باللغة الإنجليزية تعديل مقالها عن ”حزب الله“، المدعوم من إيران، لتعكس تصنيفه من قبل 26 دولة كمنظمة إرهابية.

ويصف مدخل ”ويكيبيديا“ حزب الله بأنه ”حزب سياسي إسلامي شيعي وجماعة مسلحة“، مضيفًا ”المزيد في الفقرة التي صنفتهائ@ العديد من الدول على أنها إرهابية بطبيعتها.“

وقالت الصحيفة الإسرائيلية: ”دفع هذا بالمتحدث باسم الجيش إلى نشر تغريدة تقول إنه حان وقت التحديث“، ودعا إلى تعريف للمنظمة يعكس تصنيفها كمجموعة إرهابية.

ونقلت الصحيفة العبرية عن محرر ويكيبيديا في لندن، ديفيد جيرارد، قوله إن الموقف السياسي للموقع هو في الأساس وسطي للغاية بشأن المعلومات، ودائما ما يغطي كلا الجانبين، مضيفا: ”بسبب هذا ينتهي بنا الأمر بهذه الأوصاف المبهمة أحيانًا والمهذبة التي قد يعتبرها الناس مثيرة للجدل تمامًا.“

وأوضح جيرارد أن المعلومات عن حزب الله تتضمن الإشارة إلى أنه تم تصنيفه منظمة إرهابية، وهذا يوضح هذه النقطة بشكل لا لبس فيه.

بدوره اعتبر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي العقيد جوناثان كونريكوس أن تضمين المعلومات ببساطة لا يكفي، مضيفًا ”يقرأ معظمنا العنوان الرئيسي في أحسن الأحوال وربما العنوان الفرعي، ثم ننتقل إلى النص.. أريد أن تكون الأمور الأساسية وما تفعله منظمة حزب الله وما هو سبب وجودها، أكثر وضوحًا.“

وتابع: ”نأمل أن تلهم تغريدتنا محرري ويكيبيديا لتحديث المعلومات عن حزب الله من خلال تسليط الضوء على حقيقة أن حزب الله قد تم الاعتراف به كمنظمة إرهابية من قبل بعض الدول الأكثر نفوذًا في العالم“.