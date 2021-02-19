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صور فضائية تكشف نشاطا إسرائيليا لتو...
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صور فضائية تكشف نشاطا إسرائيليا لتوسيع مفاعل "ديمونا" النووي

عرض الفريق الدولي المتخصص بالمواد الانشطارية (IPFM)، وهو هيئة تضم خبراء نوويين من 17 دولة، صورا قام بالتقاطها قمر صناعي في الرابع من كانون الثاني/يناير الماضي،

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المصدر: إرم نيوز

عرض الفريق الدولي المتخصص بالمواد الانشطارية (IPFM)، وهو هيئة تضم خبراء نوويين من 17 دولة، صورا قام بالتقاطها قمر صناعي في الرابع من كانون الثاني/يناير الماضي، تُظهر أن إسرائيل تقوم بأعمال بناء وتوسيع جديدة بالقرب من مفاعل ”ديمونا“ النووي جنوبي البلاد.

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وأكد الفريق أن أعمال توسيع الموقع النووي، قد تكون انطلقت في أواخر عام 2018، حيث لم يتم رصد أي أعمال تتعلق بالموقع سابقا.

وتكشف الصور عن أعمال إسرائيلية متواصلة بهدف توسيع موقع ”ديمونا“ النووي، والذي تحيطه سرية تامة وإجراءات أمنية مشددة.

وتظهر الصور عدة آليات تشارك في البناء وتركز في المرحلة الحالية على منطقة محفورة يصل طولها إلى 140  مترا وعرضها 50 مترا، بحسب ما نشرته صحيفة ”ذا غارديان“ البريطانية.

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يذكر أن آخر صور تم التقاطها لموقع ”ديمونا“ النووي الإسرائيلي، تعود إلى عام 2011، عبر ”Google earth“.

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