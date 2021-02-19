طهران لواشنطن: مجموعة 5+1 التي أبرمت الاتفاق النووري لم تعد موجودة منذ انسحاب ترامب‎

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، اليوم الجمعة، إنه لم يعد هناك أي وجود لمجموعة 5+1 التي أبرمت الاتفاق النووي عام 2015 بعد إنسحاب إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، من هذا الاتفاق.

ونقلت وكالة أنباء ”تسنيم“ عن خطيب زاده، في معرض حديثه عن إمكانية تفاوض واشنطن مع طهران قوله: إنه ”بسبب الإنسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي لا وجود لمجموعة 5+1″، مضيفًا: ”الآن فقط إيران و4+1، وترامب هو من غادر طاولة المفاوضات وحاول تفجيرها“.

وتابع الدبلوماسي الإيراني: إن ”التحركات الرمزية جيدة، ولكن لإحياء مجموعة 5 + 1 يجب على الولايات المتحدة أن تتحرك لرفع العقوبات“، مضيفًا: ”عندها ستجيب إيران وفق الترتيب الرئيسي: الالتزام ، العمل، الاجتماع“.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، قال يوم الخميس: إن ”الولايات المتحدة تقبل دعوة من الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي لحضور اجتماع لمجموعة 5 + 1 (الولايات المتحدة وألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا) وإيران للبحث في الطريقة المثلى، للمضي قدمًا بشأن برنامج إيران النووي“.

وتشترط طهران قبول الدخول في مفاوضات مع إدارة الرئيس جو بايدن، بعد رفع العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، والعودة للالتزام بكافة بنود الاتفاق النووي.