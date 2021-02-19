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معركة بالأسلحة النارية وسط مقديشو ل...
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معركة بالأسلحة النارية وسط مقديشو لوقف احتجاجات للمعارضة (فيديو)

قالت وكالة "رويترز" إن معركة بالأسلحة النارية وقعت وسط مقديشو، وإن قوات الحكومة الصومالية أغلقت الشوارع لمنع التظاهر. Explosion close to #airport #Mogadishu

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المصدر: فريق التحرير

قالت وكالة ”رويترز“ إن معركة بالأسلحة النارية وقعت وسط مقديشو، وإن قوات الحكومة الصومالية أغلقت الشوارع لمنع التظاهر.

 

وتظهر مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل، مواجهة احتجاجات لمعارضين يريدون تأجيل الانتخابات، بإطلاق ناري كثيف.

 

ولم يتضح بعد من هم أطراف القتال.

وقبل أقل من ساعة، نشر المعارض البارز عبد الرحمن عبد الشكور مقطع فيديو له، وهو يقود حشدا صغيرا من المحتجين في أحد الشوارع في تحد لحظر الحكومة للمظاهرات.

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