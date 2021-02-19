واشنطن تجري مشاورات مع طوكيو وسيول بشأن الملف الكوري الشمالي

ا ف ب

المصدر: ا ف ب

أعلنت واشنطن أمس الخميس، أنها أجرت مشاورات مشتركة مع كوريا الجنوبية واليابان، في الوقت الذي يدرس فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن الإستراتيجية التي سيتبناها تجاه كوريا الشمالية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الدبلوماسي الأمريكي سونغ كيم ونظراءه تعهدوا خلال مؤتمر عبر الفيديو ”بتعاون وثيق“ و“أعربوا عن التزامهم المستمر لصالح نزع السلاح النووي والحفاظ على السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية“.

وتقول إدارة بايدن: إنها تدرس كيفية المضي قدمًا مع كوريا الشمالية بعد أربع سنوات من رئاسة دونالد ترامب.

وتبادل كيم جونغ أون وترامب الشتائم والتهديدات، قبل أن يحصل بينهما تقارب غير متوقع تخللته لقاءات رمزية وتاريخية، لكن لم يسجل أي تقدم في المحادثات على صعيد برنامجي بيونغ يانغ النووي والبالستي.

وتوقفت المفاوضات منذ فشل القمة الثانية بين ترامب والزعيم الكوري الشمالي في نهاية شباط/ فبراير 2019 في هانوي.

وكان أحد أسباب الفشل غياب التوافق على التنازلات التي يفترض أن تقوم بها كوريا الشمالية في مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها.

وتمثل رئاسة بايدن الذي وصف كيم خلال حملته الانتخابية بأنه ”مارق“، تحديا لبيونغ يانغ، وهي مرتبطة بنهج الرئيس الأمريكي الديمقراطي الأسبق باراك أوباما الداعي إلى ”صبر إستراتيجي“ مع كوريا الشمالية.