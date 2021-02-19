تقارير: إيران تجسست على معارضين لها باستخدام مزود إنترنت في هولندا

كشف تقارير إخبارية هولندية، الخميس، أن إيران استخدمت مزودي خدمة الإنترنت (الخوادم) عبر مركز بيانات في هولندا للتجسس على سياسيين وناشطين معارضين لطهران في دول أوروبية مختلفة والهند.

ونقلت صحيفة ”اندبندنت“ بنسختها الناطقة بالفارسية، عن تلك التقارير أن ”الحكومة الإيرانية سعت عبر مزود خدمة الإنترنت في هولندا للوصول إلى أجهزة الحاسوب والهواتف المحمولة التي يستخدمها معارضون إيرانيون يقيمون في هولندا وألمانيا والسويد والهند“.

وقال الصحفي ريك ديلهاس لشبكة الأخبار الحكومية الهولندية NOS: ”أظهرت تحقيقات أجريت بالتعاون مع شركة الأمن السيبراني بيت ديفيندر، أن إيران استخدمت خادمًا في مركز بيانات بالقرب من مدينة هارلم شمال هولند، للتجسس على خصومها السياسيين“.

ووفقًا للتقارير ”فقد أبلغ رجل إيراني في هولندا أنه اسلتم ملفاً من معارض إيراني عبر تطبيق تلغرام أظهر تتبع مزود خدمة الإنترنت له“.

وقال الصحفي الهولندي ديلهاس: ”لحسن الحظ، لم يفتح المستلم الملف، لذا لم يتأثر جهاز الحاسوب الخاص به“.

وأشارت التقارير إلى أن الصحفيين الهولنديين طلبوا من شركة الأمن السيبراني ”بيت ديفيندر“ التحقق من الملف، واكتشفت الشركة أن ”الحكومة الإيرانية كانت تحاول الوصول إلى أجهزة الحاسوب والهواتف المحمولة للأشخاص في دول مثل هولندا وألمانيا والسويد والهند“.

وأضافت أن ”خبراء الأمن في مجال السيبراني أكدوا ربط البرامج المستخدمة للوصول إلى هذه الحواسيب بحكومة الجمهورية الإسلامية“، مبيناً أن ”مزود الخدمة المتعقب المشارك في هذه العملية هو مزود خدمة أوامر وتحكم عبر الإنترنت“.

ووفقًا لشبكة أخبار الدولة الهولندية يستخدم الأشخاص الذين ينشرون برامج ضارة، هذه الأنواع من الخوادم للتحكم في أجهزة الكمبيوتر المصابة وسرقة البيانات.