رئيس المجلس الأوروبي يبلغ الرئيس الإيراني دعم الاتحاد للاتفاق النووي

قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، اليوم الخميس، إنه تحدث مع الرئيس الإيراني حسن روحاني، وإن الاتحاد الأوروبي يدعم التطبيق الكامل للاتفاق النووي المبرم في العام 2015 بين إيران والقوى العالمية، والمعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.

وكتب ميشيل على موقع ”تويتر“، قائلًا:“تحدثت مع الرئيس حسن روحاني، والاتحاد الأوروبي يدعم التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة، والحفاظ على مساحة للدبلوماسية مدعومة بخطوات إيجابية أمر أساس في هذه المرحلة“.

وكان الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي طلب، هذا الأسبوع، من الولايات المتحدة القيام“بأفعال لا أقوال“ إذا كانت تريد العودة إلى الاتفاق الذي كبح البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها.