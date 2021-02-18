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الإمارات تشكر تركيا على تهنئتها بنج...
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الإمارات تشكر تركيا على تهنئتها بنجاح مسبار الأمل

قدمت وزيرة الدولة للتكنولوجيا المتقدمة ورئيسة مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، سارة الأميري، اليوم الخميس، شكرها لوزير الصناعة و التكنولوجيا التركي مصطفى

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المصدر: إرم نيوز

قدمت وزيرة الدولة للتكنولوجيا المتقدمة ورئيسة مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، سارة الأميري، اليوم الخميس، شكرها لوزير الصناعة و التكنولوجيا التركي مصطفى وارانك لتهنئته دولة الإمارات العربية المتحدة بنجاح مسبار الأمل بدخول مداره حول كوكب المريخ و إشادته بالمهمة.

وقالت الأميري، في تغريدة عبر حسابها على ”تويتر“، في ردها على تهنئة وارانك في تغريدة له:“شكرًا وارانك.. نعتقد أيضًا أن استكشاف الفضاء كان دائمًا وسيلة لبناء الجسور، وتعزيز التفاهم البشري الجماعي“، معبرة عن أملها بنجاح مهمة تركيا إلى القمر العام 2023، وأكدت أنها ستزيد من مساهمة المنطقة في مجال استكشاف الفضاء.

وكان الوزير التركي كتب في تغريدة باللغة الإنجليزية:“كل اكتشاف جديد في الفضاء لديه القدرة على زيادة التعاون الدولي لخدمة مصالح السلام العالمي، ونجاح دولة الإمارات العربية المتحدة بمهمة مسبار الأمل التي استثمرت فيها لفترة طويلة، يستحق التقدير، تهانينا“.

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الإمارات تشكر تركيا على تهنئتها بنج...
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ترتيب الدوري السعودي.. الهلال يعبر الاتفاق بثلاثية.. والنصر يسقط أمام القادسية

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المصدر: فريق التحرير ـ إرم نيوز‎

اقتنص الهلال فوزا ثمينا على نظيره الاتفاق، يوم الخميس، بثلاثية دون رد، ضمن مباريات الجولة 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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