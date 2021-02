الإمارات تشكر تركيا على تهنئتها بنجاح مسبار الأمل

قدمت وزيرة الدولة للتكنولوجيا المتقدمة ورئيسة مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، سارة الأميري، اليوم الخميس، شكرها لوزير الصناعة و التكنولوجيا التركي مصطفى وارانك لتهنئته دولة الإمارات العربية المتحدة بنجاح مسبار الأمل بدخول مداره حول كوكب المريخ و إشادته بالمهمة.

وقالت الأميري، في تغريدة عبر حسابها على ”تويتر“، في ردها على تهنئة وارانك في تغريدة له:“شكرًا وارانك.. نعتقد أيضًا أن استكشاف الفضاء كان دائمًا وسيلة لبناء الجسور، وتعزيز التفاهم البشري الجماعي“، معبرة عن أملها بنجاح مهمة تركيا إلى القمر العام 2023، وأكدت أنها ستزيد من مساهمة المنطقة في مجال استكشاف الفضاء.

Thanks @varank. We also believe that space exploration has always been a means to build bridges and advance our collective human understanding.

I wish Turkey a successful journey of discovery towards the Moon in 2023, increasing the regions contribution to space exploration. https://t.co/mEiVYUdhCI

— Sarah Al Amiri (@SarahAmiri1) February 18, 2021