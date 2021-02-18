أردوغان يقاضي أبرز معارضيه على خلفية قضية مقتل الأتراك في العراق

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، شكوى ضد المعارض الرئيسي له الذي اتهمه بالمسؤولية عن مقتل 13 رهينة تركيا على أيدي المتمردين الأكراد، خلال عملية إنقاذ فشلت في شمال العراق.

وأردوغان الذي اعتبر أنه تعرض لإساءة معنوية، يطالب بتعويض بقيمة نصف مليون ليرة تركية (60 ألف يورو) من رئيس حزب الشعب الجمهوري (اشتراكي-ديمقراطي) كمال كيليتشدار أوغلو، كما أفادت وكالة أنباء الأناضول.

وكانت تركيا أعلنت، الأحد، أن 13 من رعاياها ”أعدموا“ على أيدي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، بعدما عثر جنود أتراك كانوا يحاولون إنقاذهم، على جثثهم في كهف.

وتسبب هذا النبأ بزلزال في تركيا، حيث اتهمت عدة أحزاب معارضة أردوغان وحكومته بتعريض حياة رهائن للخطر عبر محاولة تحريرهم بالقوة بدلا من التفاوض.

وقال كيليتشدار أوغلو، الثلاثاء: ”أنت تطلق عملية لإنقاذ الرهائن، لكن الرهائن يموتون في الأحوال الطبيعية، يجب أن يتحمل شخص ما مسؤولياته ويستقيل“، مضيفا بأن ”المسؤول عن مقتل شهدائنا الـ13 هو رجب طيب أردوغان“.

وهذه التصريحات لم ترق للرئيس التركي، الذي وصف الأربعاء، كيليتشدار أوغلو بأنه ”وقح“.

وأعلن حزب العمال الكردستاني المصنف منظمة إرهابية من قبل أنقرة وحلفائها الغربيين، أن الرهائن الـ13 قتلوا في ضربات تركية، وهي رواية رفضتها الحكومة.

من جهته، انتقد حزب الشعوب الديمقراطي (مؤيد للأكراد) ثاني قوة معارضة في البرلمان، أيضا أردوغان بسبب هذه العملية التي انتهت بمقتل رهائن، مؤكدا أنه كان يجب إجراء مفاوضات.

ومنذ الأحد، كثفت السلطات التركية الضغط على حزب الشعوب الديمقراطي الذي يعتبره أردوغان ”الواجهة السياسية“ لحزب العمال الكردستاني، وسجنت عشرات من نوابه.

وهذا الأسبوع، جرى اعتقال أكثر من 700 شخص، بينهم مسؤولون من حزب الشعوب، بشبه إقامة علاقات مع حزب العمال الكردستاني.

وأثار مقتل الرهائن الـ13 توترا أيضا بين تركيا والولايات المتحدة، حيث أخذت أنقرة على واشنطن دعمها مجموعة كردية مرتبطة بحزب العمال الكردستاني في سوريا.