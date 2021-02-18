اليونان تحتج على إرسال تركيا سفينة أبحاث‭ ‬إلى المياه الدولية

ويأتي هذا بعدما أظهر إخطار صادر عن البحرية التركية هذا الأسبوع، أن سفينة الأبحاث ”تشيشمي“ ستجري مسحًا بحريًا، من 18 فبراير/ شباط حتى الثاني من مارس/ آذار، بمنطقة في المياه الدولية لدى البلدين مصالح محتملة فيها.

وقال المتحدث باسم الحكومة خريستوس تارانتيليس للصحفيين:“هذا تحرك غير ضروري لا يساعد بخلق مشاعر إيجابية“.

وذكر مسؤولون في الحكومة، أن وزارة الخارجية قدمت شكوى شفهية لتركيا، مضيفين أن الإخطار المسمى نافتكس غير قانوني، لأنه صادر عن محطة تابعة للبحرية لا تتمتع بهذه الصلاحية.