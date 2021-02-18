مسؤول في الحرس الثوري: لم نعط العراق طلقة مجانية ولكننا أنفقنا في سوريا

قال نائب قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني للشؤون الاقتصادية، رستم قاسمي، الخميس، إن بلاده لم تعط العراق طلقة واحدة مجانًا، خلال الحرب ضد تنظيم داعش، مضيفًا: ”لكننا أنفقنا أموالًا في سوريا“.

وأضاف رستم قاسمي، وهو وزير النفط السابق في حكومة محمود أحمدي نجاد، في مؤتمر صحفي بمدينة أصفهان وسط إيران، أن البعض في داخل إيران ينتقد النفقات التي يتحملها الحرس الثوري في دعم الفصائل الموالية له، وتابع: ”في هذا الصدد، يجب القول إننا لم نعط رصاصة واحدة مجانية للعراق، وتسلمنا أموال تلك الأسلحة، لكن الوضع في سوريا مختلف، حيث صرفنا أموالًا“، دون الكشف عن مقدار تلك الأموال.

وتابع المسؤول في الحرس الثوري: ”إننا لو لم ننفق ولم نكن نشطين في دعم محور المقاومة (الجماعات الموالية للنظام الإيراني)، لكان علينا الإنفاق لحماية حدودنا“، مضيفًا: ”الولايات المتحدة أنفقت سبعة آلاف مليار دولار على المنطقة“، على حد زعمه.

وقال نائب قائد فيلق القدس الإيراني للشؤون الاقتصادية: ”لدينا 24 مليار دولار من الصادرات غير النفطية سنويًا في البلاد، ونصف هذه الصادرات تذهب إلى العراق، وإذا لم نطرد داعش من المنطقة، فإنه علينا استخدام هذه الأموال لحماية الحدود“.

وشدد رستم قاسمي، على أن فيلق القدس الذي كان يقوده الجنرال قاسم سليماني، ليس مسؤولًا عن عمل اقتصاد إيران، وأضاف: ”نحن مسؤولون فقط عن تدمير داعش، لكننا سهلنا أيضًا في المجال الاقتصادي“.

وكان مسؤولون إيرانيون آخرون، تحدثوا عن انفاق طهران مبالغ هائلة في سوريا خلال سنوات الأزمة التي اندلعت في البلاد، العام 2011.

وتشير تقديرات غير رسمية، إلى أن حجم الإنفاق الإيراني في سوريا، خلال السنوات العشر، بلغ أكثر من 30 مليار دولار.