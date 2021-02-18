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روحاني: الإيرانيون في ضيق ومعاناة و...
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روحاني: الإيرانيون في ضيق ومعاناة وعلى إدارة بايدن الخضوع لقرار 2231

دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الخميس، إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للخضوع لقرار 2231 الذي يهدف إلى التزام جميع الأطراف بالاتفاق النووي، مؤكدا أن الشعب

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المصدر: إرم نيوز

دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الخميس، إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للخضوع لقرار 2231 الذي يهدف إلى التزام جميع الأطراف بالاتفاق النووي، مؤكدا أن الشعب الإيراني في ضيق ومعاناة بسبب العقوبات الأمريكية.

واتخذ مجلس الأمن الدولي قرار 2231 عام 2015، بعد إبرام الاتفاق النووي بين إيران والقوى الدولية وهي: روسيا والصين والدول الأوروبية الثلاث: (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) والولايات المتحدة التي انسحبت من هذا الاتفاق في مايو 2018 بقرار من الرئيس السابق دونالد ترامب.

وانتهى في الـ 18 من أكتوبر الماضي، بموجب قرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، القيود التسليحية على إيران، ويعد هذا القرار هو الضامن القانوني للاتفاق النووي.

وقال روحاني خلال افتتاح أربعة مشاريع صناعية وتعدينية عبر خدمة الإنترنت ”لم نكن نعتقد أن رجلا مجنونا (ترامب) سيصل إلى السلطة في الولايات المتحدة ليبدأ حربا فريدة ضد إيران، ونأمل أن تعوض الإدارة الأمريكية الحالية أخطاء الإدارة السابقة وتخضع للقانون“.

واعترف روحاني بأن ”الشعب الإيراني في ضيق ومعاناة ومشاكل بسبب العقوبات الأمريكية“، مضيفا ”نأمل أن يتم تدارك هذه الأخطاء في أسرع وقت ممكن وأن تخضع الإدارة الأمريكية الجديدة للقانون والقرار 2231“.

واعتبر الرئيس الإيراني أن ”الاستسلام للقانون ليس خطأ أو محرجا، والاستسلام للقوة أمر سيئ ويجب على المرء دائما الاستسلام للقانون“.

وأضاف: ”من الخطأ القول في الدعاية إن ايران اتخذت أخيرا خطوات للضغط على الولايات المتحدة، ولا نريد أن نقول للولايات المتحدة أن تتصرف بشكل غير قانوني تحت ضغطنا“.

وفي إشارة إلى جهود واشنطن في وقف صادرات النفط الإيرانية، أوضح روحاني: ”أن العدو يمارس كل الضغوط لوقف بيع نفطنا، ولقد أدرنا البلاد دون نفط وأغلقنا الميزانية دون نفط“.

 

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روحاني: الإيرانيون في ضيق ومعاناة و...
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سعوديون يسجلون بداية تساقط الثلوج على تبوك (فيديو وصور)

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المصدر: إرم نيوز

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية مقاطع فيديو وصورا لبدء تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك، إذ وثق عدد من المواطنين مقاطع من مناطق الظهر وعلقان وجبل اللوز.

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