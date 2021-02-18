ربط إعادة الإعمار بتشكيل الحكومة.. سفير ألمانيا في لبنان يحذر من حاويات خطيرة في مرفأ بيروت

قال سفير ألمانيا في لبنان إن هناك حاويات خطيرة لا تزال بمرفأ بيروت، لكن الحكومة لم تسدد المستحقات لسحبها، مؤكدًا متابعة التحقيق بانفجار المرفأ.

وأضاف سفير ألمانيا في تصريح نقله موقع ”الحدث“ قائلاً: ”لن نساهم في إعادة بناء بيروت قبل تشكيل حكومة إصلاحات“.

وحول إدراج حزب الله على قائمة الإرهاب، قال السفير الألماني إن هذا الأمر ”مدار بحث مع الاتحاد الأوروبي“.

وبشأن الاغتيالات السياسية، قال ”لا يمكن من الآن وصاعدًا أن تمر الاغتيالات السياسية في لبنان دون عقاب“، مشددًا على وجوب وضع حد للتفلت من العقاب.

وأشار إلى أن بلاده عرضت على السلطات اللبنانية المساعدة بالتحقيق في اغتيال لقمان سليم مؤخرًا.

يذكر أن مرفأ بيروت كان قد تعرض لانفجار هائل خلف آلاف الضحايا بين قتلى ومصابين، علاوة على خسائر جمة بالممتلكات العامة والخاصة، وذلك نتيجة وجود مواد قابلة للاشتعال مخزنة بشكل سيء في المرفأ أدى اشتعالها إلى انفجار أشبه بتفجير قنبلة نووية، بحسب محللين.

وبعد مرور ستة أشهر على الانفجار، لا يزال الكثير من اللبنانيين، الذين فقدوا أقارب ومنازل وأعمالاً، ينتظرون نتائج التحقيق في ملابساته.

وكانت الحكومة اللبنانية قد أفادت، في وقت سابق، بأن شركة ألمانية كلفتها السلطات بإخلاء مرفأ بيروت من مواد خطرة، بعضها كان مخزناً فيه لأكثر من 10 سنوات، قد أكملت مهمتها.

ووُقع عقد مع شركة ”كومبي ليفت“ في نوفمبر/ تشرين الثاني، لإزالة الكيماويات من 52 حاوية، بعد أكثر من ثلاثة أشهر من الانفجار، الذي وقع في المرفأ، في أغسطس/ آب، والذي أدى لتدمير أحياء بكاملها وتشريد أهلها.

ووقعت ”كومبي ليفت“ العقد لإزالة كيماويات قابلة للاشتعال وسريعة التفاعل من الحاويات بالمرفأ، وبعضها كان مخزنا هناك منذ 2009.

وذكر بيان الرئاسة اللبنانية أن السفير الألماني أبلغ الرئيس أن العملية اكتملت وأصبحت المواد جاهزة للشحن إلى خارج لبنان.