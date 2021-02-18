مباحثات أمريكية أوروبية الخميس بشأن النووي الإيراني

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

يبحث وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا، الخميس، مع نظيرهم الأمريكي أنتوني بلينكن الملف الإيراني، فيما يأمل الأوروبيون في إنقاذ الاتفاق حول برنامج طهران النووي.

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية في بيان أن جان-إيف لودريان سيستقبل في باريس نظيريه الألماني هايكو ماس والبريطاني دومينيك راب الذين سينضم إليهم وزير الخارجية الأمريكي عبر الفيديو في لقاء ”يخصص بشكل أساسي لإيران والأمن الإقليمي في الشرق الأوسط“.

ويأتي الاجتماع قبل أيام من استحقاق يثير قلقاً. فبموجب قانون أقره في كانون الأول/ ديسمبر مجلس الشورى الإيراني الذي يهيمن عليه المحافظون، يتعين على الحكومة تقليص نشاط مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في حال لم يتم رفع العقوبات المفروضة على إيران.

والأربعاء، أعربت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني حسن روحاني عن ”القلق“ حيال مستقبل الاتفاق النووي في ظل تراجع طهران عن عدد من التزاماتها ضمنه.

ويتوجه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي السبت إلى طهران ”لإيجاد حلّ مقبول للجانبين لتتمكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية من مواصلة أنشطة التحقق التي تقوم بها في هذا البلد“.

وكان روحاني أبدى الأربعاء استعداد بلاده لاستضافة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قائلا: ”إذا أراد أن يفاوض، يمكنه أن يفاوض، لا مشكلة لدينا في ذلك“.

وبدأت إيران بالتخلي تدريجاً عن التزاماتها بموجب الاتفاق منذ انسحاب أمريكا من الاتفاق خلال ولاية دونالد ترامب.

وحذّرت الجمعة كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا من أن إيران ”تقوض“ فرص العودة إلى المفاوضات لإنقاذ الاتفاق النووي بشأن برنامجها النووي بخرقها المتكرر للنص، بعد إعلانها بدء إنتاج اليورانيوم المعدني.

وقالت ايلي جرنمايا من المجلس الأوروبي للعلاقات الدولية: ”لا تزال هناك نافذة صغيرة للحدّ من الأضرار التي قد تنجم عن الخطوات الإيرانية المقبلة“.

وقالت الخبيرة ”ما نحتاج اليه الآن هي مبادرات أمريكية ملموسة تثبت حقا لايران أن أمريكا تبتعد عن سياسة الضغوط القصوى في عهد ترامب“، معتبرة ان ”على الأوروبيين الضغط على ادارة بايدن للإعلان بوضوح عن تصميمها على العودة إلى اتفاق“ فيينا.