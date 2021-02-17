مقتل 3 عناصر من الاستخبارات الإيرانية في سيستان وبلوشستان

أعلنت وزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية، اليوم الأربعاء، مقتل ثلاثة من عناصرها في مدينة زاهدان عاصمة إقليم سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران.

وذكر بيان مقتضب للوزارة نشرته الوكالة الرسمية الإيرانية ”إيرنا“، أن ”ثلاثة من عناصر وزارة الاستخبارات والأمن قتلوا في سيستان وبلوشستان أثناء القيام بعملية استخباراتية ضد إحدى عصابات الجريمة المنظمة في سيستان وبلوشستان“.

ولم يشر بيان الوزارة الإيرانية إلى المزيد من التفاصيل عن الجهة التي اشتبكت معها عناصر الوزارة في مدينة زاهدان التي وقعت فيها العملية بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إيرانية.

وإقليم سيستان وبلوشستان الإيراني المتاخم للحدود الباكستانية يشهد بين الحين والآخر هجمات تستهدف قوات الأمن والحرس الثوري الإيراني، وعادة ما يشن هذه العمليات تنظيم جيش العدل البلوشي المعارض الذي تصفه طهران بأنه ”منظمة إرهابية“.