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الجيش يعاود الانتشار في بورما وسط م...
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الجيش يعاود الانتشار في بورما وسط مخاوف من حملة قمع واسعة

انتشرت قوّات عسكريّة الأحد في بورما وسط انقطاع شبه تامّ للإنترنت، ما يثير مخاوف من حملة قمع واسعة ضدّ حركة الاحتجاج على الانقلاب. وشهدت كلّ مناطق بورما الأحد

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المصدر: أ ف ب

انتشرت قوّات عسكريّة الأحد في بورما وسط انقطاع شبه تامّ للإنترنت، ما يثير مخاوف من حملة قمع واسعة ضدّ حركة الاحتجاج على الانقلاب.

وشهدت كلّ مناطق بورما الأحد ”انقطاعات للإنترنت“، على ما أعلنت منظّمة ”نتبلوكس“ التي تُعنى بمراقبة تدفّق الإنترنت.

وخرجت تظاهرات الإثنين في رانغون كبرى مدن بورما بعد قطع الانترنت خلال الليل ونشر الجيش في الشوارع.

وتجمع مئات الطلاب في شمال المدينة بعد أسبوعين على تولي الجيش السلطة اثر انقلاب عسكري أنهى ما يقارب العقد من الحكم المدني في البلاد.

وأوضحت المنظّمة غير الحكوميّة أنّ الاضطرابات الكبرى في الشبكة ”بدأت نحو الساعة 01,00 بالتوقيت المحلّي (18,00 ت غ)“، مشيرةً إلى أنّ الإنترنت يعمل بـ“14 بالمئة من مستواه العادي“، في وقت نُشرت قوّات عسكريّة في البلاد، ما يثير مخاوف من حملة قمع وشيكة ضد الحركة الاحتجاجيّة الرافضة للانقلاب.

وقال مقرّر الأمم المتّحدة الخاصّ لبورما الأحد إنّ قادة المجلس العسكري ”سيُحاسبون“ على أعمال العنف في البلاد.

وكتب توم أندروز على تويتر ”يبدو أنّ الجنرالات أعلنوا الحرب على الشعب البورمي“، مضيفًا ”على الجنرالات الانتباه: ستُحاسبون“.

وطالب الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش السلطات البورميّة بـ“ضمان الاحترام الكامل للحقّ في التجمّع السلمي وعدم تعرّض المتظاهرين لأعمال انتقاميّة“. كما طلب من الجيش أن يأذن ”بشكل عاجل“ للدبلوماسيّة السويسريّة كريستين شرانر بورغنر بالمجيء إلى البلاد ”لتقييم الوضع في شكل مباشر“، بحسب ما قال المتحدّث باسم غوتيريش.

ورُصدت دبّابات في أحياء رانغون، كبرى مدن البلاد، حيث فرضت السلطات حظر تجوّل اعتبارًا من الساعة 20,00.

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الجيش يعاود الانتشار في بورما وسط م...
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صحيفة: ترامب يستعد لشن "حرب سياسية جديدة" بعد تبرئته

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المصدر: محمد ثروت-إرم نيوز

رأت صحيفة ”صنداي تلغراف“ البريطانية، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يستعد لشن ”حرب سياسية جديدة“ مستغلًا براءته من الإدانة بالتحريض على العصيان المسلح في اقتحام مبنى الكابيتول.

وقالت الصحيفة في تحليل إخباري نشرته، اليوم الأحد:ينوي ترامب استغلال براءته في المحاكمة كمنصة انطلاق لعودته القوية على الساحة السياسية، وحتى لو لم يكن قادرًا على العودة إلى البيت الأبيض مجددًا، فإنه يريد السيطرة على المشهد“.

وأضافت:“يتطلع ترامب لتنظيم مسيرات، إلا أن ذلك لن يكون بصورة فورية، بحسب ما أكده أحد مستشاري الرئيس السابق، ويخطط لاستهداف أعدائه، ودعم المرشحين الموالين له خلال انتخابات الكونغرس المقرر لها، العام المقبل، وذلك على الصعيدين المالي والشخصي أيضًا“.

وأشارت إلى أن ترامب“يملك 30 مليون دولار كان قد جمعها لصالح حملته الرئاسية خلال الشهور الأخيرة من ولايته، قبل أن يخسر الانتخابات أمام الديمقراطي جو بايدن“.

وقالت الصحيفة إنه“من المتوقع أن يظل ترامب على الساحة من خلال الخطب مدفوعة الأجر خلال الأحداث البارزة، كما فعل بيل وهيلاري كلينتون من قبل، ويمكن أن يظهر في مناطق مختلفة من العالم من بينها بريطانيا“.

وأضافت:“يسعى ترامب أيضًا إلى إطلاق مشاريع جديدة عالميًا، من بينها فنادق جديدة، إلا أن خطته لإطلاق قناة تلفزيونية تم إرجاؤها الآن، في ظل خطة بديلة لدعم البرامج القائمة بالفعل“.

وبرَّأ مجلس الشيوخ، دونالد ترامب، السبت، في ثاني محاكمة له خلال 12 شهرًا مع قيام زملائه من الجمهوريين بحمايته من المساءلة عن الهجوم الدامي الذي شنه أنصاره على مبنى الكونجرس.

واحتاج مجلس الشيوخ المؤلف من 100 مقعد إلى غالبية الثلثين لإدانة ترامب بتهمة التحريض على التمرد واقتحام مبنى الكابيتول من قبل مناصريه، في 6 كانون الثاني/ يناير، لكن 57 سيناتورًا فقط صوتوا بأنه ”مذنب“.

ورحب ترامب بتبرئته في مجلس الشيوخ، معتبرًا أن حركته السياسية ”بدأت للتو“.

وقال في بيان إن”حركتنا التاريخية، والوطنية، والجميلة، لجعل الولايات المتحدة عظيمة مجددًا قد بدأت لتوها“.

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