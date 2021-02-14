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ماكرون يجتمع بقادة دول الساحل الأفر...
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ماكرون يجتمع بقادة دول الساحل الأفريقي على وقع خسائر فرنسية متفاقمة وانتقادات داخلية

تعقد فرنسا ودول الساحل الأفريقي، غدا الاثنين، اجتماعا لمناقشة تصاعد التوتر في المنطقة، فيما تخطط باريس لإشراك قوات من دول الاتحاد الأوروبي في المعارك الجارية

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المصدر: تونس ـ إرم نيوز

تعقد فرنسا ودول الساحل الأفريقي، غدا الاثنين، اجتماعا لمناقشة تصاعد التوتر في المنطقة، فيما تخطط باريس لإشراك قوات من دول الاتحاد الأوروبي في المعارك الجارية على الأرض، مع تفاقم خسائرها وتزايد الضغوط الداخلية عليها بسبب التزامها العسكري هناك دون تحقيق النتائج المأمولة.

وسيعقد الاجتماع الذي يضم إلى جانب فرنسا، دول موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد، في عاصمة الأخيرة ناجيميا، بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، وذلك عبر تقنية الفيديو.

وتعقد القمة، التي تستمر يومين، بعد عام من قمة باو بفرنسا، التي أدت إلى تعزيز عسكري في المنطقة المعروفة باسم ”الحدود الثلاثة“ (مالي، النيجر وبوركينافاسو) وإرسال 600 جندي فرنسي إضافي ليرتفع عددهم من 4500 إلى 5100 جندي.

وتواجه فرنسا انتقادات رغم النجاح التكتيكي المفترض، حيث لا تزال الصورة قاتمة للغاية، وفق مراقبين، فبعد أكثر من 8 سنوات على اندلاع الأزمة الأمنية المستمرة في شمال مالي لا يكاد يمر يوم واحد في البلدان الثلاثة الرئيسة دون حدوث هجوم أو انفجار لغم يدوي أو هجمات على المدنيين، بينما تجاوز عدد النازحين حاجز المليونين في يناير الماضي.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، إنه بعد مرور عام على قمة باو وزيادة عدد القوات، حان دور نجامينا، لتحقيق ”القفزة الدبلوماسية والسياسية والإنمائية“.

”ستضبط جهدها“

وبحسب تقرير نشره موقع ”واست فرنس“ يقول الجيش الفرنسي إنه أضعف تنظيم داعش بشكل كبير، وقتل العديد من قادة تنظيم ”القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي“، مشيرًا إلى تراجع عدد الهجمات على معسكرات الجيش في عام 2020، لكن المتشددين الرئيسيين ما زالوا نشطين للغاية.

وتواجه باريس في الداخل أسئلة متزايدة حول ”التزام مكلف ماليًا وبشريًا ضد المتشددين“، حيث قُتل 50 جنديًا منذ عام 2013.

وتشدد فرنسا أن ”الحل لا يمكن أن يكون عسكريًا فقط، وأن شركاءها في منطقة الساحل لم يفعلوا سوى القليل جدا على الصعيد السياسي“.

ووفق التقرير فإن فرنسا لا تخفي رغبتها في تقليص حجم وجودها العسكري، فقد أكد الرئيس ماكرون في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، أنها ”ستضبط جهدها“، لكن يبدو أن باريس مترددة في خفض قوتها العاملة على الفور.

ويشير التقرير إلى أن ”باريس تفضل طريقتين لتخفيف تواجدها: الأولى عبر التدويل، الذي يجسده التجمع الجديد للقوات الخاصة ”تاكوبا“، الذي يشارك فيه العشرات من الإستونيين والتشيكيين والسويديين“.

ويضيف: ”أما الطريقة الثانية فهي نقل العصا إلى الجيوش الوطنية التي تشكلها مع الاتحاد الأوروبي، رغم ما تعانيه تلك الجيوش من نقص التدريب والتجهيزات“.

ويعتقد وزير العدل المالي السابق مامادو كوناتي، أن هذه القمة ”لن تكون مناسبة بالنسبة لدول الساحل إذا لم يتم تطوير عقيدة جديدة أوضح وأكثر انسجاما مع البيئة الحقيقية“.

وفي مالي، بؤرة الأزمة، يؤكد الجيش -الذي يحتفظ بالسيطرة على السلطات الانتقالية، التي تم تنصيبها بعد انقلاب شهر أغسطس 2020- ضرورة إجراء حوار مع القادة المتشددين الماليين إياد أغ غالي وأمادو كوفا وهي فرضية استبعدتها باريس رسميًا.

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ماكرون يجتمع بقادة دول الساحل الأفر...
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تقرير: إسرائيل تتوقع هجمات سيبرانية إيرانية كبرى ردا على التحركات ضد الاتفاق النووي

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المصدر: ربيع يحيى – إرم نيوز

رجح تقرير لمركز القدس للشؤون العامة والدولة، الأحد، تزايد حدة الحرب السيبرانية بين إسرائيل وإيران، خلال الشهور المقبلة.

ويوضح تقرير مركز القدس – وهو أحد مراكز الفكر ودعم صناعة القرار في إسرائيل- أن ”جميع التقديرات السائدة في تل أبيب ترجح أن تحاول طهران شن هجمات سيبرانية كبرى ضد منشآت حيوية إسرائيلية، ولا سيما شركات المياه والكهرباء والمرافق المدنية، بالتزامن مع الجهود السياسية والدبلوماسية الإسرائيلية ضد الاتفاق النووي“.

ويشير التقرير إلى أن إيران وإسرائيل ”تخوضان حربا سرية في ساحة الفضاء السيبراني، وذلك في إطار الصراع بشأن البرنامج النووي الإيراني“، فيما يؤكد خبراء الفضاء السيبراني في إسرائيل أن القدرات التي تمتلكها تل أبيب في هذا الصدد تفوق نظيرتها الإيرانية حتى الآن.

وتعرضت شركة المياه الإسرائيلية ”ميكوروت“ إلى هجوم سيبراني العام الماضي، وقدر خبراء إسرائيليون وقتها أن إيران تقف وراء الهجوم، الذي استهدف رفع نسب الكلور في مياه الشرب التي تتدفق على منازل الإسرائيليين.

حينها وصف رئيس الهيئة الوطنية الإسرائيلية للفضاء السيبراني، يغال أونا، الهجوم الإيراني السيبراني على شركة المياه، أنه ”كاد أن يصبح مدمرا وأن يتسبب في أضرار فادحة“، فيما يقول تقرير المركز إن ”هناك حاليا محاولات للعثور على روابط بين الهجوم السيبراني على شركة مياه إسرائيل وبين هجوم مماثل في فلوريدا“.

وأعلنت السلطات الأمنية في ولاية فلوريدا الأمريكية قبل أسبوع، أنها تصدت لهجوم سيبراني استهدف منشآة خاصة بمياه الشرب، واتضح أن الحديث يجري عن محاولة لتسميم المياه.

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وتركز التحقيقات الدائرة حاليا على محاولة فهم إذا ما كان المصدر ذاته هو الذي نفذ الهجومين، ويلفت المركز إلى أن السلطات الإسرائيلية لم تحدد الجهة التي نفذت الهجوم بشكل صريح، لكن شبكة ”فوكس نيوز“ الأمريكية هي التي أشارت إلى أن إيران تقف وراء الهجوم، فيما ذكر رئيس الهيئة الوطنية الإسرائيلية للفضاء السيبراني وقتها أن الهجوم لم ينفذ لدوافع إجرامية ولم يكن هجوم فدية.

وعقب الهجوم المنسوب لإيران، نفذت إسرائيل عمليات سيبرانية في مايو 2020، استهدفت مرافق حيوية، من ذلك ميناء بندر عباس، ما تسبب في تعطل بعض الخدمات هناك، وذلك بعد أن طرح الملف خلال نقاش مجلس الوزراء الإسرائيلي، وتم التعامل مع الهجوم الإيراني كواحد من أكبر الهجمات التي تشهدها ساحة الفضاء السيبراني في الفترة الأخيرة، كما اعتبر ”تجاوزا للخطوط الحمراء“.

معركة بين الحروب 

ووفق تقرير المركز، ترى مصادر أمنية في إسرائيل أن الحرب السيبرانية بين إسرائيل وإيران ستتفاقم في الفترة المقبلة، بالتوازي مع الخطوات السياسية والدبلوماسية الإسرائيلية ضد الاتفاق النووي ومحاولات إسرائيل منع ترسيخ أقدام إيران عسكريا في سوريا، بما في ذلك ذراعها ”حزب الله“.

ولفت إلى أن الاسم الذي يتردد لوصف الحرب السيبرانية حاليا داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية هو أنها ”المعركة التي تتخلل الحروب“، ونقل عن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، أن ”الحرب السيبرانية التي تشنها إيران أصبحت حدثا يوميا“.

وتطرق رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، في ديسمبر الماضي، للمرة الأولى لملف الحرب السيبرانية التي يشنها الجيش في ساحات مختلفة، وهو ملف يتحفظ الجيش الإسرائيلي على كشف أبعاده؛ حفاظا على عنصر السرية ولمنحه المساحة لنفي مسؤوليته، لكن كوخافي أشار إلى أن أكثر الأذرع التي شهدت عمليات حقيقية طوال العام كانت الذراع السيبرانية، وقال ”نفذنا عمليات هجومية واسعة النطاق“.

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وفي السنوات الأخيرة أصبحت شعبة الاستخبارات العسكرية بالجيش الإسرائيلي ”أمان“ الذراع المكلفة بإدارة العمليات الهجومية في ساحة الفضاء السيبراني، فيما بقيت العمليات الدفاعية في عهدة شعبة الاتصالات التابعة لهيئة الأركان العامة، وتبحث الأخيرة حاليا تدشين ذراع مستقلة تتولى العمليات الهجومية والدفاعية عن المرافق الحيوية على الصعيد المدني والعسكري.

وبحسب المركز، تعتبر إسرائيل أن أذرعها السيبرانية جزء من منظومة الردع ضد إيران، التي تستكشف القدرات الإسرائيلية تدريجا، ناقلا عن مصادر أمنية أن لدى إسرائيل القدرة على تنفيذ هجمات سيبرانية ضد المنشآت النووية الإيرانية وعلى أهداف عسكرية ومدنية هناك، دون ترك بصمات تدل على الجهة التي نفذتها، وهو ما يسهم في زيادة الضغط على طهران في مقابل الضغوط السياسية والدبلوماسية بشأن الاتفاق النووي.

وشهد شباط/ فبراير 2020 هجمات سيبرانية عديدة ضد شبكة الإنترنت في إيران ما تسبب في شلل 25% من قدرتها على العمل، ووقتها اتهمت إيران إسرائيل بتنفيذ هذه الهجمات، فيما شهد العام ذاته مئات الهجمات المماثلة التي نفذها قراصنة إيرانيون من أجل تشويش شبكة الإنترنت في إسرائيل.

وختم المركز تقريره بالقول إن لدى إيران قدرات سيبرانية ”جيدة للغاية“، وأن هناك مخاوف في إسرائيل من القدرات التكنولوجية الإيرانية، إذ يمكن أن تزيد إيران من هجماتها في هذه الساحة ضد منشآت ومرافق مدنية حيوية في إسرائيل مثل شركات الكهرباء، كما ستحاول إلحاق أضرار بالاقتصاد الإسرائيلي في حال عدم وجود حروب، وستعمل على ضرب الجبهة الداخلية المدنية وقت الحرب.

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