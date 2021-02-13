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بيلوسي عن تبرئة ترامب: مجموعة "جبان...
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بيلوسي عن تبرئة ترامب: مجموعة "جبانة" من الجمهوريين

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، السبت، في أول تعليق لها على قرار مجلس الشيوخ تبرئة ترامب، "ما رأيناه اليوم في مجلس الشيوخ، كان عبارة عن مجموعة

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المصدر: فريق التحرير

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، السبت، في أول تعليق لها على قرار مجلس الشيوخ تبرئة ترامب، ”ما رأيناه اليوم في مجلس الشيوخ، كان عبارة عن مجموعة جبانة من الجمهوريين“.

وأضافت بيلوسي، إن ”الأكاذيب الكبيرة المتعلقة بتزوير نتائج الانتخابات هي من حفزت مقتحمي ​الكونغرس​ على فعلتهم“.

وقالت في مؤتمر صحفي، إن ”الجمهوريين الذين صوتوا بعدم إدانة ترامب في مجلس الشيوخ تخلوا عن الدستور والبلاد والشعب الأميركي“، مؤكدةً أن ”العدالة لم تتحقق بشأن محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ وكان هناك تقصير من الحزبين“.

وأشارت إلى أن “ البلاد بحاجة إلى حزب جمهوري قوي، وسنمضي قدما لضمان عدم تكرار اقتحام الكونغرس“.

وبرأ مجلس الشيوخ الأمريكي الرئيس السابق دونالد ترامب اليوم السبت في ثاني محاكمة له خلال 12 شهرا مع قيام زملائه من الجمهوريين بحمايته من المساءلة عن الهجوم الدامي الذي شنه أنصاره على مبنى الكونجرس.

وجاء تصويت مجلس الشيوخ بأغلبية 57 صوتا مقابل 43 صوتا وهو أقل من أغلبية الثلثين اللازمة لإدانة ترامب بتهمة التحريض على التمرد بعد محاكمة استمرت خمسة أيام في نفس المبنى الذي تعرض للاقتحام من قبل أنصاره في السادس من يناير كانون الثاني بعد وقت قصير من سماعهم يوجه خطابا تحريضيا.

وانضم إلى التصويت سبعة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الخمسين إلى الديمقراطيين الموحدين في المجلس لصالح الإدانة.

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بيلوسي عن تبرئة ترامب: مجموعة "جبان...
تاريخ التحديث:
تاريخ النشر:

مجلس الشيوخ الأميركي يبرىء ترامب

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المصدر: فريق التحرير

برأ مجلس الشيوخ الأمريكي الرئيس السابق دونالد ترامب السبت في ثاني محاكمة له خلال 12 شهرا مع قيام زملائه من الجمهوريين بحمايته من المساءلة عن الهجوم الدامي الذي شنه أنصاره على مبنى الكونجرس.

وجاء تصويت مجلس الشيوخ بأغلبية 57 صوتا مقابل 43 صوتا وهو أقل من أغلبية الثلثين اللازمة لإدانة ترامب بتهمة التحريض على التمرد بعد محاكمة استمرت خمسة أيام في نفس المبنى الذي تعرض للاقتحام من قبل أنصاره في السادس من يناير/ كانون الثاني بعد وقت قصير من سماعهم يوجه خطابا تحريضيا.

وانضم إلى التصويت سبعة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الخمسين إلى الديمقراطيين الموحدين في المجلس لصالح الإدانة.

جاءت هذه الخطوة لاختتام المحاكمة بعد أن أوقف الديمقراطيون والجمهوريون تمديدا محتملا في الإجراءات يتعلق بتفاصيل الدليل الخاص بمكالمة هاتفية بين ترامب وأحد كبار الجمهوريين خلال حصار مبنى الكابيتول.

وجادل فريق الدفاع عن ترامب بأن المحاكمة ما كان يجب أن تعقد من الأساس لأن ترامب ترك السلطة، كما أن خطابه وسط أنصاره محمي بضمان الحق في حرية التعبير التي يكفلها الدستور الأمريكي.

وترك ترامب الحكم يوم 20 يناير/ كانون الثاني، وبالتالي فإن العزل لا يمكن أن يكون سبيلا لإزاحته من المنصب. لكن الديمقراطيين كانوا يأملون في الإدانة لتحميله مسؤولية حصار أوقع خمسة قتلى بينهم شرطي وتهيئة المسرح لاقتراع يحرمه من تقلد منصب عام مرة أخرى. وقالوا إن السماح لترامب بتقلد منصب عام مجددا سيجعله لا يتردد في تشجيع العنف السياسي مرة أخرى.

وكان الجمهوريون قد أنقذوا ترامب من العزل من قبل في الخامس من فبراير/ شباط خلال محاكمته السابقة عندما صوت لإدانته وعزله من منصبه. عضو واحد جمهوري في مجلس الشيوخ هو ميت رومني.

وفي أول رد فعل له قال ترامب إن محاكمة مجلس الشيوخ كانت مرحلة أخرى من ”أكبر حملة اضطهاد في تاريخ بلدنا“.

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