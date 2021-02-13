أخبار

إدارة بايدن تستأنف قرار بريطانيا عد...
تاريخ التحديث:
تاريخ النشر:

إدارة بايدن تستأنف قرار بريطانيا عدم تسليم أسانج

استأنفت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن حكم قاضية بريطانية ضد تسليم مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج، على ما ذكر مسؤول في وزارة العدل الجمعة. ويسلط الاستئناف

+A -A
المصدر: أ ف ب

استأنفت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن حكم قاضية بريطانية ضد تسليم مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج، على ما ذكر مسؤول في وزارة العدل الجمعة.

ويسلط الاستئناف الضوء على نية بايدن محاكمة أسانج بتهم تتعلق بالتجسس والقرصنة بسبب نشر ويكيليكس مئات الآلاف من الوثائق العسكرية والدبلوماسية الأميركية بدءا بعام 2009.

وكان أمام وزارة العدل حتى الجمعة لتقديم استئناف ضد حكم القاضية فانيسا باريتسر في 4 كانون الثاني/يناير أن أسانج يعاني مشاكل صحية عقلية من شأنها أن تزيد من خطر الانتحار إذا تم إرساله إلى الولايات المتحدة لمحاكمته.

وأفاد المتحدث باسم وزارة العدل مارك ريموندي وكالة فرانس برس ”نعم ، قدمنا استئنافًا ونواصل متابعة التسليم“.

وبعد قرار باريتسر، الذي لم يشكك في الدوافع القانونية لطلب التسليم الصادر من الولايات المتحدة، قررت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب استئناف القرار.

لكنّ موقف بايدن لم يكن واضحا، وتعرض لضغوط من جماعات حقوقية لإسقاط القضية.

بعد أن بدأ موقع ويكيليكس بنشر أسرار الولايات المتحدة في عام 2009، رفضت إدارة الرئيس باراك أوباما آنذاك، وكان بايدن نائبا له، متابعة القضية.

ويعتبر أسانج أنّ موقع ويكيليكس لا يختلف عن وسائل الإعلام الأخرى المحمية دستوريًا لنشر مثل هذه المواد.

وقد تعني محاكمته أيضًا مقاضاة وكالات الأنباء الأميركية القوية لنشرها مواد مماثلة، ما يشي بمعارك قانونية من المحتمل أن تخسرها الحكومة.

تابعنا على منصة غوغل الإخبارية

تابعنا على منصة غوغل الإخبارية

إدارة بايدن تستأنف قرار بريطانيا عد...
تاريخ التحديث:
تاريخ النشر:

عباس عراقجي: الاتفاق النووي بلا قيمة دون رفع العقوبات

+A -A
المصدر: إرم نيوز

اعتبر نائب وزير الخارجية الإيراني، كبير المفاوضين في الملف النووي، عباس عراقجي، أن الاتفاق النووي المبرم مع القوى الدولية العام 2015، بلا قيمة إذا لم يتم رفع العقوبات عن إيران، مشيرًا إلى أن ”عودة أمريكا للاتفاق ستكون مهمة لنا إذا تم رفع العقوبات“.

وقال عراقجي خلال مقابلة مع موقع المرشد الإيراني علي خامنئي ونشرتها وسائل إعلام محلية، مساء الجمعة، إن“الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع دول العالم لن يكون ذا قيمة للبلاد إذا لم يتم رفع العقوبات، سواء رجعت أمريكا للاتفاق أم لا“.

وأضاف أن“رفع العقوبات عن إيران يستلزم جميع العقوبات بما فيها تلك التي تم فرضها بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي العام 2018، والتي فرضت تحت تسميات جديدة من خلال الحيل القانونية“ على حد تعبيره.

وقال الدبلوماسي الإيراني“أما بالنسبة لعودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، فإن الشيء المهم بالنسبة لإيران هو الالتزامات التي تعهدت بها هذه الدول في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة التي تتطلب منها على وجه التحديد رفع العقوبات“.

وأكد عراقجي أن“عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي ستكون مهمة بالنسبة إلى إيران عندما يتم رفع العقوبات، وهذا الموقف منطقي تمامًا“.

ودافع عراقجي عن قيام إيران بخفض التزاماتها النووية الذي تعتبره الدول الغربية انتهاكًا للاتفاق، وقال:“ما نفعله الآن لتقليل التزاماتنا هو رد فعل على ما فعلته الولايات المتحدة“.

وختم عراقجي بالقول:“لقد كان خامنئي محقًا عندما لم يكن متفائلًا بشأن المفاوضات مع الولايات المتحدة التي أدت إلى إبرام الاتفاق النووي في العام 2015″.

اقرأ تتمة المقال
حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play