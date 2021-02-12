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أوروبا وأمريكا تتهمان روسيا بعرقلة...
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أوروبا وأمريكا تتهمان روسيا بعرقلة التوصل لحل في شرق أوكرانيا

اتهم الأوروبيون والولايات المتحدة، الخميس، روسيا، بعرقلة التوصل إلى حل في شرق أوكرانيا، وذلك خلال مؤتمر عقده مجلس الأمن الدولي عبر الفيديو، وهو الأمر الذي نفته

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المصدر: أ ف ب

اتهم الأوروبيون والولايات المتحدة، الخميس، روسيا، بعرقلة التوصل إلى حل في شرق أوكرانيا، وذلك خلال مؤتمر عقده مجلس الأمن الدولي عبر الفيديو، وهو الأمر الذي نفته موسكو.

وقال ممثل الولايات المتحدة رودني هانتر: ”يجب على روسيا أن توقف فوراً عدوانها في شرق أوكرانيا وأن تنهي احتلالها لشبه جزيرة القرم“.

وأضاف: ”ندعو روسيا إلى سحب قواتها من أوكرانيا والتوقف عن دعم وكلائها وجماعات مسلحة أخرى، وتنفيذ كل الالتزامات التي تعهدت بها بموجب اتفاقيات مينسك“ في 2014 و 2015.

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وعقد الاجتماع بناء على طلب موسكو بمناسبة الذكرى السنوية لاتفاق مينسك 2.

وفي بيان مشترك، عبر أعضاء المجلس الأوروبيون – إستونيا وفرنسا وايرلندا والنروج والمملكة المتحدة – بالإضافة إلى ألمانيا التي رعت مع باريس اتفاقيات مينسك بين موسكو وكييف، عن إدانة ”شديدة لاستمرار زعزعة استقرار بعض المناطق في دونيتسك ولوهانسك“ شرقي أوكرانيا.

وأضاف البيان أنه ”من خلال استخدام القوة ضد وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها، فإن روسيا تنتهك بوضوح المبادئ الأساسية للقانون الدولي“.

وتابع الأوروبيون: ”ندعوا روسيا مرة جديدة إلى التوقف فورًا عن تأجيج النزاع عبر تقديم دعم مالي وعسكري للتشكيلات المسلحة التي تدعمها، ونظل قلقين بشدة حيال وجود معدات وأفراد عسكريين روس في المناطق الخارجة عن سيطرة حكومة أوكرانيا“.

ورفض السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا الانتقادات الغربية، مؤكدا أن ”أوكرانيا لا تنفذ إجراءات اتفاقيات مينسك“. وقال إن كييف، بدعم من ”حُماتها“ ألمانيا وفرنسا ”تتظاهر بتطبيق الاتفاقيات“ لكنها تُظهر ”لامبالاة كاملة حيال سكان الدونباس (شرق)“.

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أسلحة روسية ثقيلة

أما نظيره الألماني كريستوف هيوسغن الذي شارك في مفاوضات مينسك في إطار مهمات سبق له أن تولاها، فتطرق من جهته إلى حجج السفير الروسي نقطةً تلو الأخرى. وقال الدبلوماسي الألماني إن ممثل روسيا أشار في خطابه إلى فقرات من الاتفاقيات ولكن ليس إلى تلك المتعلقة بسحب الأسلحة الثقيلة.

وأكد أنه ”حتى اليوم، لم يتم سحب الأسلحة الروسية الثقيلة“ من الخط الفاصل بين المتحاربين، وذلك ”في انتهاك لاتفاقيات مينسك“.

وفي ما يتعلق ببعثة المراقبة الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، فقال هيوسغن إنها ”لا تستطيع تأدية عملها“ وليس لديها منفذ إلى الحدود بين أوكرانيا وروسيا، وهي منطقة خارجة عن سيطرة الحكومة الأوكرانية.

وأضاف: ”نتيجة لذلك، فإنه يمكن لروسيا، يومًا بعد آخَر، إرسال جنود وأسلحة إلى لوهانسك ودونيتسك“.

وقال السفير الفرنسي نيكولا دي ريفيير: ”لا نقبل بخطاب روسيا المتمثّل في إلقاء اللوم على أوكرانيا وحدها بالمسؤولية عن العراقيل، وتوجيه اتهامات لا أساس لها ضد فرنسا وألمانيا“.

وشدّدت وكيلة الأمين العام للأمم المتّحدة للشؤون السياسيّة روزماري ديكارلو على أنّه ”طالما أنّه لم يتمّ إيجاد حلّ سياسي دائم للنزاع في شرق أوكرانيا، فإنّ الوضع على الأرض سيظلّ هشًا“.

وقالت: ”هناك خطر حقيقي لحدوث انتكاسة إذا تعرقلت المفاوضات“ و“نحن قلقون بشدّة حيال زيادة الحوادث الأمنية“ في الشرق، مشدّدةً على ضرورة أن يتمّ ”عكس هذا الاتّجاه الخطير سريعًا“.

وأودى النزاع بين مقاتلين مدعومين من روسيا والقوّات الأوكرانيّة بحياة أكثر من 13 ألف شخص منذ العام 2014 عندما ضمّت موسكو شبه جزيرة القرم وتمرّدت قوّات موالية لروسيا في شرق أوكرانيا ضدّ سلطات كييف.

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أوروبا وأمريكا تتهمان روسيا بعرقلة...
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تقرير: "إهانة" بوريل توحد الأوروبيين ضد روسيا

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المصدر: إرم نيوز

رأت صحيفة ”ليبيراسيون“ الفرنسية، أن الهوة تتسع بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، وأن الأوروبيين باتوا موحدين أكثر من أي وقت مضى بشأن السياسة المتبعة تجاه موسكو.

وقالت الصحيفة في تقرير لها نشرته الخميس، أن ”إهانة جوزيف بوريل وزير خارجية الاتحاد الأوروبي الذي زار موسكو يومي 5 و 6 فبراير شباط الجاري، مثلت مخاطرة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتوحيد الأوروبيين الذين كانوا منقسمين بشأن السياسة التي يجب اتباعها تجاه روسيا“.

وأعلن بوريل، الثلاثاء، أمام البرلمان الأوروبي، أنه سيقترح على الأعضاء السبعة والعشرين في 22 فبراير / شباط، معاقبة النظام الروسي الذي ”يسير على طريق استبدادي“، وفق تعبيره.

وأضاف أن الروس ”ليسوا مهتمين بعلاقات أفضل مع أوروبا ولكن لا يمكننا أن نصمت“.

ولم تسمح موسكو لبوريل بلقاء معارض الكرملين ألكسي نافالني بعد أن أعرب عن رغبته بذلك للسلطات الروسية أثناء زيارته.

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مطالب بعزل بوريل

واعتبر التقرير أن ”تصعيد التوتر يقف وراءه بوتين المنزعج بشكل خاص من الدعم الدولي لنافالني وقد سقط الأوروبيون في الفخ“.

وأوضح أنه ”تمت دعوة بوريل لزيارة موسكو من قبل نظيره الروسي سيرجي لافروف، لكن الرد على مثل هذه الدعوة في خضم حملة قمع ضد المعارضة كان خيارًا محفوفًا بالمخاطر يتطلب إعدادًا دقيقًا من الواضح أنه كان مفقودًا“.

ويبدي دبلوماسيون أوروبيون انتقادهم لأداء وزير خارجية الاتحاد الأوروبي خلال زيارته إلى روسيا، معتبرين أنه ”كان خاضعا لما يمليه عليه لافروف“، مشيرين إلى أن ما تعرض له ممثل الدبلوماسية الأوروبية يُعتبر ”إذلالا وازدراء قامت به موسكو دون أن يلحقها ضرر“.

وأشار التقرير إلى أن 81 نائبا من دول أوروبا الشرقية ودول البلطيق كتبوا إلى رئيسة المفوضية الأوروبية يطلبون عزل وزير خارجية الاتحاد جوزيف بوريل.

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العقوبات.. سياسة فاشلة

وبحسب تقرير صحيفة ”ليبيراسيون“ فإن ”سياسة العقوبات (ضد الشركات أو الشخصيات التابعة للنظام الروسي) فاشلة تمامًا إذ لم يتراجع فلاديمير بوتين عن ضم شبه جزيرة القرم ولم يتخل عن زعزعة استقرار أوكرانيا وليس لديه نية للخضوع لقوانين الديمقراطية الغربية“.

ويقول جيرار أرو، السفير الفرنسي السابق: ”إنها سياسة تبعث على الشعور بالرضا لكننا لا نرى ما هو الهدف“.

من جانبه يقول النائب أرنود دانجين إن ”العقوبات لا تشكل سياسة في حد ذاتها، فبوتين لا يهتم بالعقوبات الأوروبية التي لا تمس صميم سلطته“ وفق تعبيره.

وأعلنت موسكو أيضا عن مشروع قانون يجرم الدعوات لفرض عقوبات على روسيا.

وحذر بوريل، موسكو، في التاسع من فبراير الجاري، من أنها قد تواجه عقوبات جديدة بسبب سجن نافالني.

ووصف بوريل حكومة بوتين بأنها ”عديمة الرحمة، ومستبدة، وخائفة من الديمقراطية“.

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