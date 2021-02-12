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نائب أفغاني: إيران تزود المعارضة با...
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نائب أفغاني: إيران تزود المعارضة بالسلاح بطرق غير مشروعة

اتهم عضو مجلس النواب الأفغاني عبدالستار حسيني، الحكومة الإيرانية، بمحاولة توفير أنواع مختلفة من الأسلحة للمعارضة الأفغانية المسلحة عبر قنوات غير مشروعة من أجل

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المصدر: إرم نيوز

اتهم عضو مجلس النواب الأفغاني عبدالستار حسيني، الحكومة الإيرانية، بمحاولة توفير أنواع مختلفة من الأسلحة للمعارضة الأفغانية المسلحة عبر قنوات غير مشروعة من أجل زيادة نفوذها.

ونقلت قناة ”در تي في“ الإيرانية المعارضة، مساء الخميس، عن النائب حسيني قوله إن ”تصاعد الحرب وانعدام الأمن خلال العامين الماضيين يظهر أن تهريب الأسلحة قد ازداد مؤخرًا في الأقاليم الغربية من البلاد“.

وأضاف: ”يتم تهريب كافة أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة لدعم المعارضة المسلحة للحكومة الأفغانية من إيران عبر المحافظات الغربية“، مشيراً إلى أن ”أكثر من 20 جماعة معارضة تقاتل قوات الأمن الأفغانية في ولاية هرات بأفغانستان وحدها.

وأبقى تصاعد الحرب سوق السلاح نشطا في أفغانستان، وبحسب تقارير فإن المعارضة المسلحة تجني ملايين الدولارات سنويًا بهذه الطريقة.

وقال عبدالأحد ولي زاده المتحدث باسم شرطة هرات، ”إنه خلال العامين الماضيين صادرت قوات الأمن 1000 قطعة من الأسلحة المختلفة من مختلف المهربين“.

وأوضح زاده أن ”الأسلحة بمختلف أنواعها يتم تهريبها في الغالب من قبل تجار المخدرات“.

وفي ولاية فراه غربي أفغانستان، قال شاه محمود نعيمي، عضو الحكومة المحلية للولاية، إن ”سيادة الحكومة في فراه ضعيفة، وبالتالي تستمر ظاهرة التهريب فيها“، مؤكدا أن ”سوق التهريب والأسلحة النارية في فراه أخل بالأوضاع الأمنية في المحافظة“.

بدوره، أقرب تاج محمد جاهد، حاكم ولاية فراه الأفغانية، بتهريب الأسلحة، قائلاً ”إنه يتم عرضها في المناطق الخاضعة لسيطرة طالبان المتشددة، فيما استخدمتها المعارضة المسلحة لتهديد الناس، فضلا عن عمليات اغتيال وقتل“.

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الديمقراطيون في محاكمة ترامب: كان يعلم جيدا ما يقوم به يوم اقتحام الكونغرس

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المصدر: رويترز

قال الديمقراطيون الذين يسعون لإدانة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في محاكمته بمجلس الشيوخ، بتهمة تحريض مؤيديه على اقتحام مبنى الكونغرس يوم السادس من يناير الماضي، إن ترامب كان يعلم جيدا ما يقوم به عندما دعا أنصاره إلى الاحتشاد في واشنطن في ذلك اليوم.

وفي اليوم الثالث من المحاكمة، قدم الأعضاء الديمقراطيون بمجلس النواب الذين يمثلون الادعاء، المثال تلو الآخر عن أفعال ترامب قبل الهجوم لتوضيح نواياه عندما دعا مؤيديه إلى الذهاب إلى مبنى الكونغرس و“القتال بضراوة“ خلال انعقاد الكونغرس للتصديق الرسمي على فوز الرئيس جو بايدن بالانتخابات التي جرت في الثالث من نوفمبر.

وقال جيمي راسكين مدير فريق الديمقراطيين في المحاكمة: ”لم يكن ما حدث يوم السادس من يناير تحولا مفاجئا عن سلوك طبيعي ملتزم بالقانون ونهج سلمي… بل كان أسلوبه (ترامب) الأساسي“.

وقالت النائبة الديمقراطية ديانا ديجيتي لمجلس الشيوخ إنه عندما وجهت السلطات تهما جنائية لعدد ممن اقتحموا الكونغرس، قالوا إنهم كانوا يعتقدون أنهم ينفذون أوامر ترامب في ذلك اليوم.

وأضافت: ”طلب الرئيس منهم أن يكونوا هناك، لذلك فقد ظنوا حقا أنهم لن يتعرضوا لعقاب“.

ولن يتمكن الديمقراطيون على الأرجح من حشد العدد المطلوب لإدانة ترامب وحرمانه من تولي أي منصب عام مجددا، نظرا لأن 6 جمهوريين فقط انضموا إلى الديمقراطيين في التصويت في مجلس الشيوخ الذي يضم 100 عضو لصالح المضي في المحاكمة.

وتحتاج الإدانة إلى موافقة ثلثي أعضاء المجلس وهو ما يعني تأييد 17 عضوا جمهوريا على الأقل.

وكان مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون قد وجه في 13 يناير تهمة التحريض على التمرد للرئيس الجمهوري السابق الذي انتهت فترته الرئاسية في 20 يناير.

وسيبدأ محامو ترامب مرافعاتهم للدفاع عن موكلهم الجمعة.

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