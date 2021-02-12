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أمريكا: على إسرائيل تجنب "الخطوات ا...
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أمريكا: على إسرائيل تجنب "الخطوات الأحادية".. وعودة مساعدات الفلسطينيين مرهونة بهذا الأمر

دعت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء الخميس، إسرائيل، إلى تجنب أي خطوات أحادية الجانب مثل استئناف عمليات الاستيطان، والتي من شأنها عرقلة حل الدولتين. وقالت

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المصدر: إرم نيوز

دعت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء الخميس، إسرائيل، إلى تجنب أي خطوات أحادية الجانب مثل استئناف عمليات الاستيطان، والتي من شأنها عرقلة حل الدولتين.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن ”الوضع النهائي للقدس هو ضمن الحل النهائي الذي يجب أن يتوصل إليه طرفا الصراع من خلال المفاوضات المباشرة“.

وأضافت أن ”عودة المساعدات إلى الفلسطينيين مرهونة بتوافقها مع قيمنا ومع المصالح الأمريكية“.

يأتي ذلك بعد قطيعة بين واشنطن والفلسطينيين استمرت طوال فترة حكم ترامب، على إثر إعلانه القدس عاصمة لإسرائيل وإيقافه المساعدات عن السلطة الفلسطينية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

في المقابل، تعالت الانتقادات للتأخر غير الاعتيادي في الاتصال بين بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لكن البيت الأبيض أعلن الخميس أن أول محادثة بينهما ستجرى ”قريبا“.

وبعد أكثر من 3 أسابيع على توليه الرئاسة، لم يجر بايدن حتى الآن أي محادثة مع نتنياهو الذي كان مقربا من الرئيس السابق دونالد ترامب ومن أكثر الزعماء انسجاما معه.

فيما أجرى بايدن محادثات مع قادة دول حليفة عدة مثل المملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، واليابان، ومع قادة دول أخرى على غرار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، والرئيس الصيني شي جينبينغ.

وبعدما جددت التشديد على أهمية العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، آثرت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي المواربة حول موعد المحادثات المرتقبة بين الرجلين.

واكتفت بالقول: ”سيتحادث معه قريباً لكن ليس لدي موعد محدد“، من دون أن توضح ما إذا كانت المحادثات ستجرى قبل 23 مارس، موعد إجراء الانتخابات التشريعية في إسرائيل.

من جهتها، اتهمت نيكي هايلي، السفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة في عهد ترامب، إدارة بايدن بـ“التكبر“ على ”صديق مثل إسرائيل“ و“مصادقة عدو مثل إيران“.

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أمريكا: على إسرائيل تجنب "الخطوات ا...
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هل طورت إيران صاروخ "سجيل" لهجمات نووية؟

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المصدر: واشنطن -إرم نيوز

في تقرير لها عن الترسانة الصاروخية الإيرانية أفادت مجلة ”ناشيونال إنترست“ الأمريكية بأن صاروخ ”سجيل“ البالستي العملاق الذي يصل طوله إلى نحو 59 قدما (18 مترا) يمكن أن يكون مرشحا لحمل رؤوس حربية نووية في حال طورت طهران سلاحا ذريا.

وأشار التقرير إلى أن إيران تنشر حوالي 55000 صاروخ أرض – أرض معظمها من طرازات قصيرة المدى مثل شهاب 1 وفتح -110 بالإضافة إلى صواريخ ”قيام“ الذي يصل مداه إلى حوالي 500 ميل (800 كلم).

ولفت إلى أن ”سجيل“ هو الصاروخ الباليستي الأطول مدى في إيران؛ إذ يعتقد بأنه يصل لمسافة تزيد على 1250 ميلا (2000 كلم) ما يسمح نظريًا لإيران بضرب أهداف عبر الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية وشرق أفريقيا وجنوب آسيا.

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وأوضح التقرير أن إيران لا تمتلك صاروخًا يمكنه ضرب الولايات المتحدة من الأراضي الإيرانية لكن بإمكانها مهاجمة المصالح الأمريكية في دول قريبة من إيران.

ولفت التقرير إلى أن قيام القوات الإيرانية في 7 كانون الثاني / يناير  عام 2020 بإطلاق حوالي 30 صاروخًا باليستيًا على قاعدتين عراقيتين تأويان جنودًا أمريكيين، مما أدى إلى إصابة عشرات الأمريكيين ولكن لم يقتل أحد.

وتأتي هذه الهجمات ردا على اغتيال الولايات المتحدة في الثاني من ذلك الشهر قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في العراق.

ووفقا لخبير الصواريخ في معهد ميدلبري للدراسات الدولية في واشنطن جيفري لويس فإن صور الحطام من الضربة الإيرانية تشير إلى أن الصواريخ هي من طراز ”قيام“ المماثل لصواريخ سكود السوفيتي والذي يحمل رأسا حربيا يزن نحو 800 كلج.

وعلى النقيض من ذلك، فإن صاروخ ”سجيل“ هو تصميم إيراني بحت وأكثر تطورا من صاروخ ”قيام“ ويصل وزن رأسه الحربي إلى حوالي 1000 كلغ.

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وأشار ”مركز واشنطن للدراسات الاستراتيجية والدولية“ إلى أن الصاروخ يعتمد على الوقود الصلب ويرجع ذلك إلى التقدم في تكنولوجيا الوقود الذي حققتها إيران في برنامج صواريخ زلزال خلال التسعينيات والذي يُعتقد أن الصين ساعدت في تطويره.

وعلى الرغم من أن صاروخ ”سجيل“ له نفس الحجم والوزن والمدى لصاروخ ”شهاب 3“ إلا أن استخدامه للوقود الصلب يعد تحسينًا كبيرًا مقارنة مع تصميم صاروخ ”شهاب“ بحسب المجلة التي أوضحت أن الوقود الصلب يتيح إطلاقا شبه فوري ما يجعل الصاروخ أقل عرضة للخطر أثناء الإطلاق.

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وقالت: ”من غير المعروف حتى الآن كيف تغلب المهندسون الإيرانيون على هذه العقبات لكن من المرجح أنهم قاموا بتعديل أنظمة توجيه شهاب أو تلقوا مساعدة أجنبية كبيرة“.

ولفتت المجلة إلى أنه من غير المعروف عما إذا كانت إيران قد نشرت صواريخ ”سجيل“ مضيفة أنه لم يتم اختبار الصاروخ منذ عام 2012، مما يجعل حالة نشره غير مؤكدة.

وختمت قائلة: ”الأمر الذي يمكن تأكيده هو أن عددًا قليلا على الأقل من تلك الصواريخ تعمل في مخابئها تحت الأرض“.

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