أمريكا: على إسرائيل تجنب "الخطوات الأحادية".. وعودة مساعدات الفلسطينيين مرهونة بهذا الأمر

دعت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء الخميس، إسرائيل، إلى تجنب أي خطوات أحادية الجانب مثل استئناف عمليات الاستيطان، والتي من شأنها عرقلة حل الدولتين.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن ”الوضع النهائي للقدس هو ضمن الحل النهائي الذي يجب أن يتوصل إليه طرفا الصراع من خلال المفاوضات المباشرة“.

وأضافت أن ”عودة المساعدات إلى الفلسطينيين مرهونة بتوافقها مع قيمنا ومع المصالح الأمريكية“.

يأتي ذلك بعد قطيعة بين واشنطن والفلسطينيين استمرت طوال فترة حكم ترامب، على إثر إعلانه القدس عاصمة لإسرائيل وإيقافه المساعدات عن السلطة الفلسطينية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

في المقابل، تعالت الانتقادات للتأخر غير الاعتيادي في الاتصال بين بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لكن البيت الأبيض أعلن الخميس أن أول محادثة بينهما ستجرى ”قريبا“.

وبعد أكثر من 3 أسابيع على توليه الرئاسة، لم يجر بايدن حتى الآن أي محادثة مع نتنياهو الذي كان مقربا من الرئيس السابق دونالد ترامب ومن أكثر الزعماء انسجاما معه.

فيما أجرى بايدن محادثات مع قادة دول حليفة عدة مثل المملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، واليابان، ومع قادة دول أخرى على غرار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، والرئيس الصيني شي جينبينغ.

وبعدما جددت التشديد على أهمية العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، آثرت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي المواربة حول موعد المحادثات المرتقبة بين الرجلين.

واكتفت بالقول: ”سيتحادث معه قريباً لكن ليس لدي موعد محدد“، من دون أن توضح ما إذا كانت المحادثات ستجرى قبل 23 مارس، موعد إجراء الانتخابات التشريعية في إسرائيل.

من جهتها، اتهمت نيكي هايلي، السفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة في عهد ترامب، إدارة بايدن بـ“التكبر“ على ”صديق مثل إسرائيل“ و“مصادقة عدو مثل إيران“.