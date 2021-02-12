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تقرير: "إهانة" بوريل توحد الأوروبيي...
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تقرير: "إهانة" بوريل توحد الأوروبيين ضد روسيا

رأت صحيفة "ليبيراسيون" الفرنسية، أن الهوة تتسع بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، وأن الأوروبيين باتوا موحدين أكثر من أي وقت مضى بشأن السياسة المتبعة تجاه موسكو.

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المصدر: إرم نيوز

رأت صحيفة ”ليبيراسيون“ الفرنسية، أن الهوة تتسع بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، وأن الأوروبيين باتوا موحدين أكثر من أي وقت مضى بشأن السياسة المتبعة تجاه موسكو.

وقالت الصحيفة في تقرير لها نشرته الخميس، أن ”إهانة جوزيف بوريل وزير خارجية الاتحاد الأوروبي الذي زار موسكو يومي 5 و 6 فبراير شباط الجاري، مثلت مخاطرة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتوحيد الأوروبيين الذين كانوا منقسمين بشأن السياسة التي يجب اتباعها تجاه روسيا“.

وأعلن بوريل، الثلاثاء، أمام البرلمان الأوروبي، أنه سيقترح على الأعضاء السبعة والعشرين في 22 فبراير / شباط، معاقبة النظام الروسي الذي ”يسير على طريق استبدادي“، وفق تعبيره.

وأضاف أن الروس ”ليسوا مهتمين بعلاقات أفضل مع أوروبا ولكن لا يمكننا أن نصمت“.

ولم تسمح موسكو لبوريل بلقاء معارض الكرملين ألكسي نافالني بعد أن أعرب عن رغبته بذلك للسلطات الروسية أثناء زيارته.

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مطالب بعزل بوريل

واعتبر التقرير أن ”تصعيد التوتر يقف وراءه بوتين المنزعج بشكل خاص من الدعم الدولي لنافالني وقد سقط الأوروبيون في الفخ“.

وأوضح أنه ”تمت دعوة بوريل لزيارة موسكو من قبل نظيره الروسي سيرجي لافروف، لكن الرد على مثل هذه الدعوة في خضم حملة قمع ضد المعارضة كان خيارًا محفوفًا بالمخاطر يتطلب إعدادًا دقيقًا من الواضح أنه كان مفقودًا“.

ويبدي دبلوماسيون أوروبيون انتقادهم لأداء وزير خارجية الاتحاد الأوروبي خلال زيارته إلى روسيا، معتبرين أنه ”كان خاضعا لما يمليه عليه لافروف“، مشيرين إلى أن ما تعرض له ممثل الدبلوماسية الأوروبية يُعتبر ”إذلالا وازدراء قامت به موسكو دون أن يلحقها ضرر“.

وأشار التقرير إلى أن 81 نائبا من دول أوروبا الشرقية ودول البلطيق كتبوا إلى رئيسة المفوضية الأوروبية يطلبون عزل وزير خارجية الاتحاد جوزيف بوريل.

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العقوبات.. سياسة فاشلة

وبحسب تقرير صحيفة ”ليبيراسيون“ فإن ”سياسة العقوبات (ضد الشركات أو الشخصيات التابعة للنظام الروسي) فاشلة تمامًا إذ لم يتراجع فلاديمير بوتين عن ضم شبه جزيرة القرم ولم يتخل عن زعزعة استقرار أوكرانيا وليس لديه نية للخضوع لقوانين الديمقراطية الغربية“.

ويقول جيرار أرو، السفير الفرنسي السابق: ”إنها سياسة تبعث على الشعور بالرضا لكننا لا نرى ما هو الهدف“.

من جانبه يقول النائب أرنود دانجين إن ”العقوبات لا تشكل سياسة في حد ذاتها، فبوتين لا يهتم بالعقوبات الأوروبية التي لا تمس صميم سلطته“ وفق تعبيره.

وأعلنت موسكو أيضا عن مشروع قانون يجرم الدعوات لفرض عقوبات على روسيا.

وحذر بوريل، موسكو، في التاسع من فبراير الجاري، من أنها قد تواجه عقوبات جديدة بسبب سجن نافالني.

ووصف بوريل حكومة بوتين بأنها ”عديمة الرحمة، ومستبدة، وخائفة من الديمقراطية“.

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تقرير: "إهانة" بوريل توحد الأوروبيي...
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هل طورت إيران صاروخ "سجيل" لهجمات نووية؟

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المصدر: واشنطن -إرم نيوز

في تقرير لها عن الترسانة الصاروخية الإيرانية أفادت مجلة ”ناشيونال إنترست“ الأمريكية بأن صاروخ ”سجيل“ البالستي العملاق الذي يصل طوله إلى نحو 59 قدما (18 مترا) يمكن أن يكون مرشحا لحمل رؤوس حربية نووية في حال طورت طهران سلاحا ذريا.

وأشار التقرير إلى أن إيران تنشر حوالي 55000 صاروخ أرض – أرض معظمها من طرازات قصيرة المدى مثل شهاب 1 وفتح -110 بالإضافة إلى صواريخ ”قيام“ الذي يصل مداه إلى حوالي 500 ميل (800 كلم).

ولفت إلى أن ”سجيل“ هو الصاروخ الباليستي الأطول مدى في إيران؛ إذ يعتقد بأنه يصل لمسافة تزيد على 1250 ميلا (2000 كلم) ما يسمح نظريًا لإيران بضرب أهداف عبر الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية وشرق أفريقيا وجنوب آسيا.

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وأوضح التقرير أن إيران لا تمتلك صاروخًا يمكنه ضرب الولايات المتحدة من الأراضي الإيرانية لكن بإمكانها مهاجمة المصالح الأمريكية في دول قريبة من إيران.

ولفت التقرير إلى أن قيام القوات الإيرانية في 7 كانون الثاني / يناير  عام 2020 بإطلاق حوالي 30 صاروخًا باليستيًا على قاعدتين عراقيتين تأويان جنودًا أمريكيين، مما أدى إلى إصابة عشرات الأمريكيين ولكن لم يقتل أحد.

وتأتي هذه الهجمات ردا على اغتيال الولايات المتحدة في الثاني من ذلك الشهر قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في العراق.

ووفقا لخبير الصواريخ في معهد ميدلبري للدراسات الدولية في واشنطن جيفري لويس فإن صور الحطام من الضربة الإيرانية تشير إلى أن الصواريخ هي من طراز ”قيام“ المماثل لصواريخ سكود السوفيتي والذي يحمل رأسا حربيا يزن نحو 800 كلج.

وعلى النقيض من ذلك، فإن صاروخ ”سجيل“ هو تصميم إيراني بحت وأكثر تطورا من صاروخ ”قيام“ ويصل وزن رأسه الحربي إلى حوالي 1000 كلغ.

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وأشار ”مركز واشنطن للدراسات الاستراتيجية والدولية“ إلى أن الصاروخ يعتمد على الوقود الصلب ويرجع ذلك إلى التقدم في تكنولوجيا الوقود الذي حققتها إيران في برنامج صواريخ زلزال خلال التسعينيات والذي يُعتقد أن الصين ساعدت في تطويره.

وعلى الرغم من أن صاروخ ”سجيل“ له نفس الحجم والوزن والمدى لصاروخ ”شهاب 3“ إلا أن استخدامه للوقود الصلب يعد تحسينًا كبيرًا مقارنة مع تصميم صاروخ ”شهاب“ بحسب المجلة التي أوضحت أن الوقود الصلب يتيح إطلاقا شبه فوري ما يجعل الصاروخ أقل عرضة للخطر أثناء الإطلاق.

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وقالت: ”من غير المعروف حتى الآن كيف تغلب المهندسون الإيرانيون على هذه العقبات لكن من المرجح أنهم قاموا بتعديل أنظمة توجيه شهاب أو تلقوا مساعدة أجنبية كبيرة“.

ولفتت المجلة إلى أنه من غير المعروف عما إذا كانت إيران قد نشرت صواريخ ”سجيل“ مضيفة أنه لم يتم اختبار الصاروخ منذ عام 2012، مما يجعل حالة نشره غير مؤكدة.

وختمت قائلة: ”الأمر الذي يمكن تأكيده هو أن عددًا قليلا على الأقل من تلك الصواريخ تعمل في مخابئها تحت الأرض“.

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