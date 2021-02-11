أمريكا تدعو تركيا للإفراج فورا عن رجل الأعمال عثمان كافالا

دعت الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، تركيا، للإفراج فورا عن رجل الأعمال عثمان كافالا، المحتجز منذ أكثر من 3 أعوام من دون إدانة.

وقالت الخارجية الأمريكية يوم الأربعاء: ”التهم الزائفة الموجهة لكافالا واستمرار احتجازه والتأخير المستمر في إنهاء محاكمته، بما في ذلك من خلال دمج قضايا ضده، تقوض احترام سيادة القانون والديمقراطية“.

وحثت تركيا على الالتزام بأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وكانت محكمة تركية قد قضت يوم الجمعة بدمج قضيتين ضد كافالا بعد أن ألغت محكمة الاستئناف الحكم ببراءته في إحدى القضيتين.

وأثار حلفاء أنقرة الغربيون مخاوف بشأن احتجاز كافالا، وتقول المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إن ذلك لا يعني سوى إسكاته.

وبعد أن وعد الرئيس رجب طيب أردوغان، في نوفمبر الماضي، بإصلاحات قضائية، كثف نشطاء حقوقيون وسياسيون معارضون الدعوات إلى إطلاق سراح كافالا.