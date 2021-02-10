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صحيفة: زاده قتل بسلاح يزن طنا هربه...
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صحيفة: زاده قتل بسلاح يزن طنا هربه الموساد بعد تفكيكه لأجزاء

كشفت صحيفة "ذا جويش كرونيكل" يوم الأربعاء، أن العالم النووي الإيراني الذي اغتيل في نوفمبر الماضي قرب طهران، قُتل بواسطة سلاح يزن طنا جرى تهريبه إلى إيران بواسطة

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المصدر: رويترز

كشفت صحيفة ”ذا جويش كرونيكل“ يوم الأربعاء، أن العالم النووي الإيراني الذي اغتيل في نوفمبر الماضي قرب طهران، قُتل بواسطة سلاح يزن طنا جرى تهريبه إلى إيران بواسطة جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) بعد تفكيكه إلى عدة أجزاء.

ونقلت الصحيفة اليهودية البريطانية عن مصادر مخابراتية، أن مجموعة تضم أكثر من 20 عميلا بينهم مواطنون إسرائيليون وإيرانيون، نصبت كمينا للعالم محسن فخري زادة بعد مراقبته على مدى 8 أشهر.

وأضافت ”ذا جويش كرونيكل“ وهي أقدم صحيفة يهودية في العالم، أن ”الموساد قام بتركيب السلاح الآلي على عربة نقل صغيرة بيك أب“، مشيرة إلى أن ”السلاح الذي كان يتحكم فيه عن بعد عملاء على الأرض أثناء مراقبة الهدف، كان ثقيلا للغاية لأنه احتوى على قنبلة دمرت الأدلة بعد عملية القتل“.

وتابعت أن الهجوم نفذته ”إسرائيل بمفردها دون تدخل أمريكي“، لكنها أوضحت أن المسؤولين الأمريكيين تلقوا إخطارا مسبقا بالأمر.

وكانت وسائل إعلام إيرانية ذكرت أن فخري زادة (59 عاما) توفي في المستشفى بعد أن أطلق مسلحون النار عليه في سيارته. وبعد وقت قصير من وفاته وجهت إيران أصابع الاتهام إلى إسرائيل.

وأحجمت إسرائيل عن التعليق في نوفمبر. ورد متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية اليوم الأربعاء على التقرير الأخير بالقول: ”نحن لا نعلق قط على مثل هذه الأمور. لم يحدث تغيير في موقفنا“.

وكان الغرب يشتبه منذ وقت طويل بأن فخري زادة هو العقل المدبر لبرنامج سري لصنع قنبلة نووية.

ووصفته أجهزة المخابرات الغربية والإسرائيلية لسنوات بأنه المسؤول الغامض عن برنامج سري للقنبلة الذرية أوقف عام 2003. وتتهم إسرائيل والولايات المتحدة طهران بمحاولة استعادته. وتنفي إيران على الدوام سعيها لتحويل الطاقة النووية إلى عسكرية.

ويقول تقرير الصحيفة إن وفاة زاده ”أطالت أمد الفترة الزمنية التي تحتاجها إيران لصنع قنبلة من نحو 3 أشهر ونصف الشهر إلى عامين“.

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صحيفة: زاده قتل بسلاح يزن طنا هربه...
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"التايمز": الكرملين يستعد لسن قانون جديد يثني زوجة نافالني‎ عن الترشح للرئاسة

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المصدر: أبانوب سامي -إرم نيوز

كشف مسؤول كبير في روسيا أن الكرملين يستعد لسن قانون جديد؛ لمنع زوجة زعيم المعارضة المسجون أليكسي نافالني من الترشح للبرلمان هذا الخريف.

وعلى الرغم من أن يوليا نافالنيا (44 عاماً) لم تعلق على التكهنات بأنها قد تترشح في الانتخابات المقرر إجراؤها في سبتمبر، إلا أن الكرملين يبدو قلقا من أن هذه الخطوة قد تؤجج المعارضة للرئيس بوتين.

ووفقا لصحيفة ”التايمز“، قال فياتشيسلاف فولودين رئيس البرلمان إنه يؤيد منع الروس من الحصول على منصب عام إذا اعتبرهم الكرملين يعملون لصالح الدول الأجنبية، مشيرا إلى اتهام روسيا لنافالني بأنه عميل لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية، على الرغم من عدم تقديم أي دليل يدعم ادعاءها.

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وقال فولودين بحسب ”التايمز“: ”نحن نرى مدى رغبة عدد من الدول في التدخل في انتخاباتنا للترويج لمرشحيهم المخلصين، ولا يمكن السماح بذلك“.

وأدلى فولودين بتصريحاته بعد أن حثت منظمة أعمال موالية لبوتين الحكومة على منع ”العملاء الأجانب“ وأفراد أسرهم من الترشح لمنصب عام.

وقالت مجموعة ”بيزنس باتريوتس“ إنها تخشى أن تحذو نافالنيا حذو سفيتلانا تيخانوفسكايا، ربة المنزل التي ألهمت احتجاجات في جميع أنحاء البلاد في بيلاروسيا المجاورة، بعد أن تم سجن زوجها، وهو ناشط معارض معروف، قبل الانتخابات في أغسطس.

ووصفت المجموعة الإجراء المقترح بالقول: ”منع الحريق أسهل من إخماده“، ولكن حتى الآن لم يتضح بعد متى سيناقش البرلمان الاقتراح.

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وحُكم على أليكسي نافالني الأسبوع الماضي بالسجن لمدة عامين و8 أشهر بتهمة الاحتيال، والتي قال إنها ملفقة وذات دوافع سياسية، وكان اعتقاله في 17 يناير الماضي قد أثار أكبر الاحتجاجات التي شهدتها روسيا منذ انهيار الاتحاد السوفياتي في 1991.

وفي ديسمبر، وافق بوتين على قانون غامض يصنف الروس كعملاء أجانب إذا انخرطوا في السياسة وكانت لهم أي صلات بالمنظمات الخارجية.

وهناك قانون مماثل يستهدف الجمعيات الخيرية وغيرها من الجماعات قيد الموافقة منذ عام 2012، كما صُنفت حركة نافالني لمكافحة الفساد بأنها عميلة أجنبية في العام الماضي.

واتهمت موسكو الدول الغربية، يوم الثلاثاء، بهجوم ”غير قانوني وعدواني“ بعد أن قال اثنان من حلفاء نافالني الرئيسيين إنهما شاركا في مكالمة فيديو مع دبلوماسيين من بريطانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

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ووفقا للتقارير، كان ليونيد فولكوف، كبير مساعدي نافالني، والسياسي فلاديمير آشوركوف قد ناقشا العقوبات المفروضة على المقربين من بوتين، وأرسل أشوركوف، الذي مُنح حق اللجوء السياسي في بريطانيا عام 2015، رسالة مفتوحة أمس إلى دومينيك راب وزير الخارجية البريطاني، يدعو فيها إلى فرض عقوبات على أولئك الذين وصفهم بحلفاء بوتين الفاسدين.

وضمت القائمة التي تشمل 35 شخصا، ألكسندر بورتنيكوف رئيس وكالة التجسس التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، وكتب آشوركوف (48 عامًا)، على تويتر: ”لقد ولى وقت الإدانات، وحان وقت التحرك“.

ووفقا لاستطلاع رأي مستقل أجراه مركز نيفادا، شاهد ربع الروس تقريبا تحقيقا على الانترنت لنافالني في قصر بوتين الذي تبلغ قيمته مليار جنيه إسترليني على ساحل البحر الأسود، كما قال 17 % من الروس إن نظرتهم لبوتين قد تدهورت بعد مشاهدة الفيديو، في حين قال 77 % إنه لا يغير رأيهم.

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