صحيفة: زاده قتل بسلاح يزن طنا هربه الموساد بعد تفكيكه لأجزاء

كشفت صحيفة ”ذا جويش كرونيكل“ يوم الأربعاء، أن العالم النووي الإيراني الذي اغتيل في نوفمبر الماضي قرب طهران، قُتل بواسطة سلاح يزن طنا جرى تهريبه إلى إيران بواسطة جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) بعد تفكيكه إلى عدة أجزاء.

ونقلت الصحيفة اليهودية البريطانية عن مصادر مخابراتية، أن مجموعة تضم أكثر من 20 عميلا بينهم مواطنون إسرائيليون وإيرانيون، نصبت كمينا للعالم محسن فخري زادة بعد مراقبته على مدى 8 أشهر.

وأضافت ”ذا جويش كرونيكل“ وهي أقدم صحيفة يهودية في العالم، أن ”الموساد قام بتركيب السلاح الآلي على عربة نقل صغيرة بيك أب“، مشيرة إلى أن ”السلاح الذي كان يتحكم فيه عن بعد عملاء على الأرض أثناء مراقبة الهدف، كان ثقيلا للغاية لأنه احتوى على قنبلة دمرت الأدلة بعد عملية القتل“.

وتابعت أن الهجوم نفذته ”إسرائيل بمفردها دون تدخل أمريكي“، لكنها أوضحت أن المسؤولين الأمريكيين تلقوا إخطارا مسبقا بالأمر.

وكانت وسائل إعلام إيرانية ذكرت أن فخري زادة (59 عاما) توفي في المستشفى بعد أن أطلق مسلحون النار عليه في سيارته. وبعد وقت قصير من وفاته وجهت إيران أصابع الاتهام إلى إسرائيل.

وأحجمت إسرائيل عن التعليق في نوفمبر. ورد متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية اليوم الأربعاء على التقرير الأخير بالقول: ”نحن لا نعلق قط على مثل هذه الأمور. لم يحدث تغيير في موقفنا“.

وكان الغرب يشتبه منذ وقت طويل بأن فخري زادة هو العقل المدبر لبرنامج سري لصنع قنبلة نووية.

ووصفته أجهزة المخابرات الغربية والإسرائيلية لسنوات بأنه المسؤول الغامض عن برنامج سري للقنبلة الذرية أوقف عام 2003. وتتهم إسرائيل والولايات المتحدة طهران بمحاولة استعادته. وتنفي إيران على الدوام سعيها لتحويل الطاقة النووية إلى عسكرية.

ويقول تقرير الصحيفة إن وفاة زاده ”أطالت أمد الفترة الزمنية التي تحتاجها إيران لصنع قنبلة من نحو 3 أشهر ونصف الشهر إلى عامين“.