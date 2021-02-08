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إدارة بايدن تقرر العودة لمجلس حقوق...
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إدارة بايدن تقرر العودة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة‎

تستأنف إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، المشاركة في أنشطة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك بعد 3 سنوات من انسحاب الرئيس السابق دونالد ترامب بسبب ما

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المصدر: رويترز

تستأنف إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، المشاركة في أنشطة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك بعد 3 سنوات من انسحاب الرئيس السابق دونالد ترامب بسبب ما وصفته إدارته بالتحيز ضد إسرائيل وعدم وجود إصلاح.

وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية، الأحد، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيعلن الاثنين، أن ”الولايات المتحدة ستعود إلى المجلس الذي يتخذ من جنيف مقرا له بصفة مراقب“.

وأضاف المسؤول: ”نعتزم القيام بذلك ونحن نعلم أن الطريقة الأكثر فاعلية لإصلاح وتحسين المجلس هي التعامل معه بطريقة قائمة على المبادئ“.

وتابع: ”نعلم أن المجلس لديه القدرة على أن يكون منبرا مهما لمن يحاربون الطغيان والظلم في جميع أنحاء العالم. ونسعى من خلال وجودنا على الطاولة لإصلاحه والتأكد من أنه يمكن أن يرقى إلى مستوى هذه الإمكانات“.

وانسحب ترامب من مجلس حقوق الإنسان في 2018، بسبب ما وصفه بالتحيز المزمن ضد إسرائيل وعدم وجود إصلاح.

ومن المقرر أن تنتخب الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضوا أعضاء جددا في المجلس في وقت لاحق هذا العام.

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إدارة بايدن تقرر العودة لمجلس حقوق...
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وفاة جورج شولتز‎ وزير الخارجية الأمريكي في عهد ريغان

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المصدر: أ ف ب

توفي جورج شولتز، وزير الخارجية في عهد الرئيس الجمهوري رونالد ريغان وكبير مهندسي الدبلوماسية الأمريكية في نهاية الحرب الباردة، السبت، عن عمر يناهز مئة عام، وفق ما أعلن معهد هوفر اليوم الأحد.

وذكر مركز الأبحاث التابع لجامعة ستانفورد بكاليفورنيا على موقعه الإلكتروني: ”أحد أكبر الإستراتيجيين في كل العصور، الذي عمل تحت قيادة ثلاثة رؤساء أمريكيين، توفي جورج ب. شولتز في 6 شباط فبراير“.

وأضاف المعهد الذي كان الوزير السابق عضوا فيه منذ أكثر من 30 عاما ”أدى شولتز دورًا رئيسيًا، مع الرئيس رونالد ريغان، لتغيير مجرى التاريخ باستخدام جميع أدوات الدبلوماسية من أجل إنهاء الحرب الباردة”.

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وأوضح أنه ”واحد من أمريكيين اثنين فقط شغلا أربع حقائب مختلفة في الحكومة الاتحادية“ كونه كان وزيرا للخارجية والخزانة والعمل ومدير الميزانية في البيت الأبيض.

وأشادت وزيرة الخارجية الجمهورية السابقة كوندوليزا رايس بذكرى ”رجل الدولة الأمريكي العظيم“ و“الوطني الحقيقي“ الذي ”جعل العالم أفضل“.

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