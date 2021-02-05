اعتقال مساعد رئيسي لزعيمة ميانمار

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلن حزب زعيمة ميانمار أونغ سان سو تشي، أن أحد أقرب مساعديها، هين هتين، اعتُقل صباح الجمعة.

وكتب كيي توي، المتحدث باسم حزب ”الرابطة الديموقراطية من أجل الديموقراطية“، على فيسبوك أن هتين البالغ 80 عاماً ”اعتُقل في منزل ابنته“.

ويحتجز الجيش أونغ سان سو تشي، في مكان مجهول منذ اعتقالها الإثنين.

وهتين عضو مخضرم في ”الرابطة الديموقراطية من أجل الديموقراطية“ ناضل فترة طويلة إلى جانب سو تشي وبقي معتقلا أكثر من 20 عاماً في ظل الحكم العسكري بين 1989 و2010.

وقال هتين الأربعاء لإذاعة فرنسا الدولية: ”أنا أتوقع أن يتم توقيفي، لكنني لست قلقاً. نحن معتادون على الكفاح السلمي“.

وأضاف: ”نطلب من المجتمع الدولي دعم كفاحنا من أجل الديموقراطية.. يجب أن يعترف الجيش بنتائج الانتخابات التشريعية“ التي جرت في تشرين الثاني/ نوفمبر وفازت بها الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية بغالبية ساحقة.

وبرر الجيش انقلابه بأن الانتخابات شابتها مخالفات، بينما لم ير المراقبون الدوليون مشاكل كبيرة خلال الاقتراع.

وأعرب مجلس الأمن الدولي، الخميس، عن ”قلقه العميق“ بشأن الانقلاب العسكري في ميانمار، داعياً في بيان إلى ”إطلاق سراح جميع المعتقلين“ وفي مقدمتهم أونغ سان سو تشي.

ودعا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إعادة الديموقراطية سريعاً في ميانمار، فيما دان الانقلاب كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والاتحاد الأوروبي وأستراليا.